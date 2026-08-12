Нові ліміти на купівлю валюти: що дозволив НБУ Сьогодні 10:00 — Валюта

НБУ впровадив нові ліміти на купівлю валюти

Національний банк України від 11 серпня 2026 року суттєво послабив низку валютних обмежень. Найпомітніша зміна для пересічних українців — збільшення у чотири рази місячного ліміту на купівлю безготівкової іноземної валюти. Якщо раніше фізична особа могла придбати таким способом валюту на суму до 50 тис. грн на місяць, то тепер межу піднято до 200 тис. грн.

Та на цьому нововведення не закінчуються. НБУ одночасно розширив можливості використання валютних рахунків, збільшив ліміти на зняття готівки та дозволив проводити більше операцій за кордоном.

Відтепер можна значно більше придбати валюти онлайн

Головна новація стосується саме купівлі безготівкової іноземної валюти.

До 11 серпня максимальна сума такої операції для населення становила 50 тис. грн на календарний місяць. Тепер українець може придбати безготівкову валюту вже на 200 тис. грн на місяць. Таким чином, доступний обсяг збільшився одразу в чотири рази. Йдеться саме про безготівкову валюту — наприклад, долари або євро, які купуються через мобільний застосунок чи інтернет-банкінг і зараховуються на валютний рахунок чи картку.

Для людини, яка регулярно формує валютні заощадження, різниця є досить суттєвою. Раніше ліміт у 50 тис. грн фактично обмежував можливість швидко збільшити валютну «подушку». Нині максимальний місячний обсяг операції значно вищий.

Водночас Національний банк залишив можливість купувати валюту на депозит у розмірі до 200 тис. грн на календарний місяць. Тобто, якщо раніше загалом можна було придбати онлайн безготівкової валюти на 250 тис. грн (на 50 тис. на картку/рахунок плюс на 200 тис. — на депозит), то відтепер загальна сума зросла до 400 тис. грн.

Важливо зазначити, що новий ліміт стосується не виключно купівлі іноземної валюти.

У межах установленого обсягу українцям також дозволили купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

У межах установленого обсягу українцям також дозволили купувати безготівкові банківські метали

Тобто, фактично розширюється не лише можливість придбати валюту, а й перелік інструментів, у які фізична особа може спрямувати кошти.

Для інвесторів це може бути важливішою зміною, ніж саме збільшення валютного ліміту. НБУ пояснює рішення прагненням розширити можливості населення для розміщення заощаджень у різних інвестиційних активах та розвитку інвестиційної культури.

Зняти валюту з рахунку стало простіше

Ще одне помітне послаблення стосується готівки. Денний ліміт на зняття коштів із валютних рахунків фізичних осіб в Україні та за кордоном збільшено від 100 тис. до 200 тис. грн в еквіваленті. Таким чином, тепер власник валютного рахунку може отримати готівкою вдвічі більшу суму протягом одного дня.

Водночас конкретні умови видавання готівкової валюти можуть залежати від правил конкретного банку, наявності необхідної суми у касі та попереднього замовлення коштів.

Більше можливостей для розрахунків за кордоном

Зміни торкнулися не лише купівлі валюти. НБУ також розширив можливості використання гривневих рахунків для оплати витрат за межами України.

Місячний ліміт на оплату товарів, робіт і послуг за кордоном з гривневого рахунку збільшено від 100 тис. до 200 тис. грн в еквіваленті. Причому перелік дозволених витрат став ширшим. У межах нового ліміту можна оплачувати також оренду житла за кордоном.

Важливо, що відтепер для таких платежів передбачена не лише можливість використання банківської картки. Розрахуватися можна буде також переказом із рахунку на рахунок — наприклад, через SWIFT, якщо банк попередньо придбає необхідну валюту за дорученням клієнта.

Це може бути зручним, наприклад, для українців, які орендують квартиру за кордоном і повинні регулярно перераховувати кошти власнику житла.

З’явився окремий ліміт для переказів із валютного рахунку

НБУ передбачив ще одну можливість для фізичних осіб. Українці отримали право оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном шляхом переказу безпосередньо з валютного рахунку на рахунок отримувача. Для таких операцій встановлено окремий ліміт — 200 тис. грн в еквіваленті на календарний місяць.

Тепер фізичним особам доступний окремий ліміт для переказів із валютного рахунку

Раніше можливості для подібних операцій були більш обмеженими. Нині для оплати не обов’язково використовувати картку — у передбачених правилами випадках кошти можна буде переказати безпосередньо на рахунок одержувача.

Оренда житла за кордоном: ліміт — до 500 тис. грн

Окремі правила діють для витрат на проживання за межами України.

Ліміт у 500 тис. грн на календарний місяць, який раніше застосовувався для оплати послуг проживання за кордоном валютною карткою, відтепер поширюється також на оренду житла. Разом із цим НБУ дозволив використовувати в межах цього ліміту не тільки карткові платежі. Передбачена також можливість переказувати кошти з валютного рахунку на рахунок отримувача.

Для українців, які тривалий час перебувають за кордоном, це може бути одним із найбільш практичних нововведень нового пакета валютних послаблень.

Що це означає для звичайного українця

Головна ідея нововведень — не просто дозволити українцям купувати більше доларів чи євро. НБУ одночасно розширює можливості для управління заощадженнями, користування валютними рахунками та здійснення витрат за кордоном.

Крім того, Національний банк стимулює українців до більш тісної співпраці з банками. Не секрет, що раніше українці часто використовували вуличні обмінники з придбанням валюти для потреб та заощаджень. Збільшення лімітів дає їм вибір: робити це безпечно онлайн, не використовуючи готівку, за допомогою банків чи діяти як раніше? Таким чином, подібні рішення сприятимуть зростанню фінансової культури і обізнаності пересічного українця.

Чи може це вплинути на курс долара?

Теоретично попит населення на іноземну валюту може зрости, оскільки тепер громадяни отримали можливість купувати її в більшому обсязі. Однак НБУ, ухвалюючи рішення, виходив із того, що валютний ринок здатен витримати додатковий попит без втрати стабільності. Крім того, йдеться саме про безготівкову купівлю, а не про необмежене придбання готівкових доларів чи євро.

Тому розглядати нововведення як сигнал про неминуче подорожчання американської валюти було б передчасно. На курс гривні впливатиме значно ширший набір факторів: стан валютного ринку, міжнародна фінансова допомога, імпорт та експорт, інфляція, дії НБУ, а також ситуація на фронті.

Що змінилося для бізнесу

Пакет НБУ стосується не тільки фізичних осіб. Зокрема, для юридичних осіб збільшено денний ліміт на зняття гривні в Україні до 200 тис. грн, а ліміт зняття коштів з валютних рахунків в Україні та за кордоном також становитиме до 200 тис. грн на день.

Для гривневих корпоративних карток за кордоном місячний ліміт зняття готівки збільшено до 140 тис. грн. Окрім того, до 400 тис. грн на місяць підвищено ліміт розрахунків за кордоном за товари, роботи та послуги з використанням гривневих корпоративних карток.

Для бізнесу НБУ ввів теж новий пакет змін щодо ліміту на зняття коштів

Окремі послаблення стосуються експортерів, благодійних внесків, інвестиційних лімітів та інших операцій бізнесу.

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