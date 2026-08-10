Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:05 — Валюта

Долар і гривня

Протягом 3−7 серпня офіційний курс гривні до долара рухався у вузькому діапазоні без формування стійкого висхідного чи низхідного тренду. Незначні щоденні коливання в межах 15 копійок свідчать про збалансованість попиту і пропозиції на міжбанківському ринку та збереження контролю над курсовою динамікою з боку Національного банку.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

3 серпня — 44,6395 грн/$;

4 серпня — 44,7876 грн/$;

5 серпня — 44,7488 грн/$;

6 серпня — 44,6895 грн/$;

7 серпня — 44,7626 грн/$.

Готівковий валютний ринок протягом тижня, що минув, демонстрував переважно стабільну динаміку з невеликими коливаннями навколо позначки 44,5 грн/$. На початку тижня котирування перебували в діапазоні 44,48−45,00 грн/$, після чого у вівторок і середу курс дещо знизився — відповідно до 44,44−44,94 та 44,40−44,91 грн/$. У четвер та п’ятницю відбулося незначне коригування вгору — до 44,42−44,94 грн/$.

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Таким чином, протягом тижня готівковий сегмент не демонстрував ані вираженого попиту на долар, ані суттєвого зміцнення гривні. Коливання залишалися незначними, а максимальна різниця між крайніми значеннями тижня становила близько 6 копійок. Це свідчить про достатньо збалансований стан готівкового ринку та відсутність короткострокових факторів, здатних суттєво змінити курсову динаміку.

Курс на міжбанку

Протягом 24−31 липня міжбанківський валютний ринок демонстрував поступове зниження волатильності та стабілізацію курсу долара після коливань на початку тижня. У понеділок торги проходили в діапазоні 44,70−44,90 грн/$ і завершилися на рівні 44,80 грн/$. У вівторок амплітуда руху була ширшою — 44,55−44,88 грн/$: після відкриття на 44,81 грн/$ долар завершив день на позначці 44,68 грн/$. У середу курс коливався вже значно менше — від 44,67 до 44,70 грн/$, а в четвер, попри внутрішньоденний підйом до 44,82 грн/$, торги відкрилися і завершилися на рівні 44,70 грн/$. П’ятниця також пройшла доволі спокійно: після старту на 44,74 грн/$ ринок завершив тиждень на 44,75 грн/$. Таким чином, попри досить широкий діапазон коливань на початку тижня, до його завершення міжбанк перейшов у режим відносної рівноваги. Показово, що спроби долара піднятися вище 44,8 грн/$ не отримали стійкого розвитку, а наприкінці тижня котирування повернулися до зони 44,7−44,75 грн/$. Це свідчить про достатню збалансованість попиту та пропозиції валюти й відсутність на ринку вираженого девальваційного імпульсу. Водночас говорити про повний розворот курсової тенденції не варто: швидше, йдеться про консолідацію поблизу поточних рівнів: ринок адаптувався до підвищеної потреби у валюті, а коливання відбуваються в контрольованому діапазоні. Показником цього є й офіційний курс НБУ: після зростання до 44,9277 грн/$29 липня він знизився до 44,6916 грн/$ на 31 липня.

Загалом останній тиждень липня можна охарактеризувати як період курсової стабілізації після спроб долара закріпитися біля позначки 44,9 грн/$. Ринок залишався чутливим до зміни балансу попиту та пропозиції, однак наприкінці тижня переважала тенденція до утримання долара в районі 44,7−44,8 грн/$.

Міжбанківський валютний ринок протягом тижня, що минув, залишався під суттєвим впливом попиту на іноземну валюту, про що свідчить обсяг інтервенцій НБУ. За даними регулятора, упродовж 3−7 серпня він продав на міжбанку близько $1,019 млрд, тоді як купівля валюти була практично нульовою. Це вже четвертий тиждень поспіль, коли обсяг чистих продажів перевищує $1 млрд. Це означає, що потреба ринку в доларовій ліквідності залишається значною, а тому говорити про формування стійкого тренду на зміцнення гривні поки передчасно. Факт стабільно високих обсягів інтервенцій варто розглядати як характерну для нинішнього валютного режиму реакцію НБУ на стійкий попит на валюту. Регулятор має достатній запас для таких операцій: за підсумками липня міжнародні резерви становили $51,2 млрд.

Водночас важливо, що зростання інтервенцій не супроводжувалося пропорційним послабленням гривні. Це свідчить, що НБУ фактично продовжує виконувати роль основного балансувального механізму на ринку, компенсуючи структурний дефіцит валюти та стримуючи надмірну курсову волатильність.

Прогноз на тиждень

Наступного тижня валютний ринок, найімовірніше, збереже відносно спокійну динаміку, хоча баланс ризиків залишається дещо зміщеним у бік поступового послаблення гривні. Після коливань наприкінці липня міжбанк консолідувавсяя поблизу 44,7−44,8 грн/$, і саме цей діапазон, ймовірно, залишатиметься основним орієнтиром для торгів 10−14 серпня.

Важливим фактором, який стримуватиме девальваційний тиск, залишається політика Національного банку. 30 липня НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% саме для підтримання привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контролю інфляційних очікувань. При цьому в оновленому прогнозі регулятор допускає подальше підвищення ставки до 16%.

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Додаткову підтримку гривні забезпечуватиме валютна політика НБУ. Очікуються значні обсяги міжнародного фінансування, завдяки яким міжнародні резерви можуть зрости до 70−74 млрд дол. у 2026−2028 роках. Одночасно НБУ прямо зазначає, що зі збільшенням фінансування локалізації оборонного виробництва зростатиме і його роль на валютному ринку — через інтервенції регулятор компенсуватиме структурний дефіцит валюти приватного сектору.

Водночас фундаментальний тиск на гривню нікуди не зникає, зазначає Золотько.

З одного боку, імпорт залишається значним, а зростання бюджетних видатків підтримує внутрішній попит, зокрема на імпортну продукцію.

З іншого — бізнес стикається з високими витратами на оплату праці, енергоресурси та логістику. Саме ці чинники НБУ називає серед ключових проінфляційних ризиків.

Регулятор у липневому Інфляційному звіті НБУ констатує, що у червні інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, однак базова інфляція вже становила 8,1%, що свідчить про посилення фундаментального цінового тиску. За прогнозом НБУ, наприкінці 2026 року загальна інфляція може пришвидшитися до 10%, а базова — до 9,2%. Серед причин регулятор називає розширення бюджетних видатків, зростання витрат бізнесу, дорожче пальне та ефект від попереднього послаблення гривні.

«Швидкого повернення до низької інфляції не очікується, тому й не має підстав для швидкого пом’якшення монетарної політики. Навпаки, поточний прогноз допускає подальше підвищення ставки. Це створює додатковий стимул для збереження гривневих депозитів та ОВДП і водночас обмежує надмірний попит на іноземну валюту», — каже банкірка.

Ще одним фактором для курсу буде поведінка світових цін на нафту, адже у другій половині липня відновилося зростання нафтових котирувань. Для України це важливо через імпорт пального: дорожча нафта збільшує потребу економіки у валюті та створює додатковий інфляційний тиск.

Водночас валютний ринок залишається керованим, а НБУ має достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань.

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