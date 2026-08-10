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Попит на валюту зріс: скільки доларів українці купили в липні

Валюта
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Попит на валюту зріс: скільки доларів українці купили в липні
Попит на валюту зріс: скільки доларів українці купили в липні
Українці в липні збільшили обсяги операцій з іноземною валютою як у готівковій, так і в безготівковій формі. Українці й надалі купують більше валюти, ніж продають, однак розрив дещо зменшився.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Попит на валюту зріс: скільки доларів українці купили в липні

Як змінилися операції з готівковою валютою

За даними Національного банку, у липні населення придбало готівкової валюти на $2 млрд. У червні цей показник становив $1,97 млрд.
Обсяг продажу готівкової валюти зріс із $1,47 млрд у червні до $1,5 млрд у липні.

Українці збільшили продаж безготівкової валюти

Операції з безготівковою валютою також зросли. Купівля населенням збільшилася з $0,38 млрд у червні до $0,39 млрд у липні. Водночас продаж зріс із $0,4 млрд до $0,44 млрд.
Таким чином, загальний обсяг купівлі готівкової та безготівкової валюти населенням у липні становив близько $2,39 млрд. Обсяг продажу сягнув $1,94 млрд.
Від’ємне сальдо операцій населення з валютою (різниця між її продажем та купівлею) скоротилося з $0,48 млрд у червні до $0,45 млрд у липні. Тобто українці й надалі купували більше валюти, ніж продавали, однак розрив дещо зменшився.
Найпомітніше за місяць зріс продаж безготівкової валюти — приблизно на 10%. Для порівняння, купівля безготівкової валюти збільшилася приблизно на 3%, а операції з готівковою валютою — приблизно на 2%.
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У результаті в липні попит населення на іноземну валюту залишався значним. Водночас збільшення продажу, передусім безготівкової валюти, частково компенсувало зростання її купівлі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що протягом 2026−2027 років курс долара продовжить зростати. На кінець 2026 року середній обмінний курс прогнозується на рівні 46 грн за долар.
Також ми розповідали, що в липні поточного року чистий продаж валюти Національним банком становив 4,791 млрд доларів, що на 6% менше від обсягу чистого продажу у червні (5,087 млрд доларів).
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаОбмін валютГотівковий курс
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