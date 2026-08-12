0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продаж валюти у липні: найбільший історичний обсяг (інфографіка)

Казна та Політика
103
Продаж валюти у липні: найбільший історичний обсяг (інфографіка)
Продаж валюти у липні: найбільший історичний обсяг (інфографіка)
Валові міжнародні резерви НБУ склали в липні $51,2 млрд — вони практично не змінилися порівняно з червнем.
За оцінками НБУ, резерви були еквівалентними вартості майбутнього імпорту за 4,2 місяця.
Про це йдеться в звіті ICU.

Продаж валюти

Як йдеться в повідомленні, продаж Національним банком валюти на міжбанку був у липні значним, на рівні $4.8 млрд, — це один із найбільших історичних обсягів.
Однак припливів міжнародної фінансової допомоги було достатньо, щоб компенсувати ці інтервенції. Україна отримала оборонні транші обсягом $5.1 млрд в рамках USL від ЄС, а також новий транш кредиту від МВФ обсягом $0.7 млрд та кошти через рахунки Світового банку обсягом $0.5 млрд.
За поясненнями НБУ, надходження оборонних траншів у рамках USL не впливає напряму на резерви, адже ці кошти мають цільове призначення і не можуть бути використані для інтервенцій. Однак, коли уряд продає отриману валюту Національному банку, ці кошти зрештою потрапляють до резервів. Протягом липня уряд продав $3.4 млрд.
Продаж валюти у липні: найбільший історичний обсяг (інфографіка)
В компанії підкреслюють, що значну переоцінку НБУ показника покриття резервами майбутнього імпорту. Хоча резерви майже не змінилися в липні, зараз НБУ їх оцінює як еквівалент майбутнього імпорту за 4.2 місяця, хоча в червні оцінка складала 5.2 місяця.
Таке зниження показника обумовлюється вищими оцінками майбутнього імпорту, що тепер міститиме значно більшу оборонну складову.
Читайте також
Раніше НБУ прогнозував прискорення інфляції в Україні до 10% у 2026 році, тоді як реальний ВВП зросте лише на 1,8%. Водночас дефіцит бюджету без урахування грантів може сягнути близько 35% ВВП, а обсяг міжнародної підтримки — $87 млрд.
Водночас, за прогнозом НБУ, у 2026 році економіка України зросте на 1,8%. Обстріли підприємств та логістичної інфраструктури суттєво обмежуватимуть внутрішнє виробництво та стримуватимуть інвестиційну активність.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems