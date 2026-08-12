Продаж валюти у липні: найбільший історичний обсяг (інфографіка)

Як йдеться в повідомленні, продаж Національним банком валюти на міжбанку був у липні значним, на рівні $4.8 млрд, — це один із найбільших історичних обсягів.
Однак припливів міжнародної фінансової допомоги було достатньо, щоб компенсувати ці інтервенції. Україна отримала оборонні транші обсягом $5.1 млрд в рамках USL від ЄС, а також новий транш кредиту від МВФ обсягом $0.7 млрд та кошти через рахунки Світового банку обсягом $0.5 млрд.
За поясненнями НБУ, надходження оборонних траншів у рамках USL не впливає напряму на резерви, адже ці кошти мають цільове призначення і не можуть бути використані для інтервенцій. Однак, коли уряд продає отриману валюту Національному банку, ці кошти зрештою потрапляють до резервів. Протягом липня уряд продав $3.4 млрд.
В компанії підкреслюють, що значну переоцінку НБУ показника покриття резервами майбутнього імпорту. Хоча резерви майже не змінилися в липні, зараз НБУ їх оцінює як еквівалент майбутнього імпорту за 4.2 місяця, хоча в червні оцінка складала 5.2 місяця.
Таке зниження показника обумовлюється вищими оцінками майбутнього імпорту, що тепер міститиме значно більшу оборонну складову.
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НБУ прогнозував прискорення інфляції в Україні до 10% у 2026 році, тоді як реальний ВВП зросте лише на 1,8%. Водночас дефіцит бюджету без урахування грантів може сягнути близько 35% ВВП, а обсяг міжнародної підтримки — $87 млрд.
Водночас, за прогнозом НБУ, у 2026 році економіка України зросте на 1,8%. Обстріли підприємств та логістичної інфраструктури суттєво обмежуватимуть внутрішнє виробництво та стримуватимуть інвестиційну активність.