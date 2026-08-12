Продаж валюти у липні: найбільший історичний обсяг (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Продаж валюти у липні: найбільший історичний обсяг (інфографіка)

Валові міжнародні резерви НБУ склали в липні $51,2 млрд — вони практично не змінилися порівняно з червнем.

За оцінками НБУ, резерви були еквівалентними вартості майбутнього імпорту за 4,2 місяця.

Про це йдеться в звіті ICU

Продаж валюти

Як йдеться в повідомленні, продаж Національним банком валюти на міжбанку був у липні значним, на рівні $4.8 млрд, — це один із найбільших історичних обсягів.

Однак припливів міжнародної фінансової допомоги було достатньо, щоб компенсувати ці інтервенції. Україна отримала оборонні транші обсягом $5.1 млрд в рамках USL від ЄС, а також новий транш кредиту від МВФ обсягом $0.7 млрд та кошти через рахунки Світового банку обсягом $0.5 млрд.

За поясненнями НБУ, надходження оборонних траншів у рамках USL не впливає напряму на резерви, адже ці кошти мають цільове призначення і не можуть бути використані для інтервенцій. Однак, коли уряд продає отриману валюту Національному банку, ці кошти зрештою потрапляють до резервів. Протягом липня уряд продав $3.4 млрд.

В компанії підкреслюють, що значну переоцінку НБУ показника покриття резервами майбутнього імпорту. Хоча резерви майже не змінилися в липні, зараз НБУ їх оцінює як еквівалент майбутнього імпорту за 4.2 місяця, хоча в червні оцінка складала 5.2 місяця.

Таке зниження показника обумовлюється вищими оцінками майбутнього імпорту, що тепер міститиме значно більшу оборонну складову.

Раніше НБУ прогнозував прискорення інфляції в Україні до 10% у 2026 році, тоді як реальний ВВП зросте лише на 1,8%. Водночас дефіцит бюджету без урахування грантів може сягнути близько 35% ВВП, а обсяг міжнародної підтримки — $87 млрд.

Водночас, за прогнозом НБУ, у 2026 році економіка України зросте на 1,8%. Обстріли підприємств та логістичної інфраструктури суттєво обмежуватимуть внутрішнє виробництво та стримуватимуть інвестиційну активність.

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