Демобілізовані ФОП можуть не подавати декларацію про доходи: хто має таке право Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Якщо підприємець перебував на військовій службі протягом усього звітного періоду, декларацію про майновий стан і доходи подавати не потрібно

Для демобілізованих ФОП на загальній системі оподаткування порядок подання декларації залежить від того, чи охоплювала військова служба весь звітний рік або лише його частину.

Про це пише Судово-юридична газета.

Якщо підприємець перебував на військовій службі протягом усього звітного періоду, декларацію про майновий стан і доходи подавати не потрібно — незалежно від отримання доходу від підприємницької діяльності.

Якщо ж служба тривала лише частину року, після демобілізації декларацію необхідно подати протягом 180 календарних днів, при цьому місяці військової служби не враховуються під час заповнення відповідних показників.

Від яких податкових обов’язків звільняються мобілізовані ФОП

Самозайняті особи — фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, незалежно від наявності найманих працівників, звільняються від низки податкових обов’язків на період військової служби.

Йдеться про осіб, які під час особливого періоду:

призвані на військову службу під час мобілізації;

залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

проходять військову службу за контрактом.

Такі правила застосовуються на весь період військової служби — з першого числа місяця, в якому особу призвали на військову службу або з нею уклали контракт, але не раніше 24 лютого 2022 року, до останнього дня місяця, в якому особу демобілізували або звільнили з військової служби.

У цей період самозайняті особи звільняються від обов’язку нараховувати, сплачувати та подавати податкову звітність:

з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV Податкового кодексу;

з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV ПКУ;

з військового збору у складі податкової звітності з ПДФО або єдиного податку відповідно до пункту 16−1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

Які відомості є підставою для звільнення від податків і звітності

Підставою для застосування такого звільнення є відомості, які центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, отримує з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Йдеться про інформацію щодо дати мобілізації, укладення контракту та демобілізації або звільнення з військової служби самозайнятої особи.

Якщо ФОП служив увесь звітний рік — декларацію подавати не потрібно

Окремий порядок діє у випадку, коли період військової служби демобілізованої фізичної особи — підприємця повністю охоплює відповідний звітний (податковий) період.

Наприклад, якщо ФОП перебував на військовій службі протягом усього 2025 року, обов’язку подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи у нього не виникає.

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Це правило застосовується незалежно від того, отримував підприємець дохід від підприємницької діяльності чи ні.

Йдеться про декларацію за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859.

Якщо військова служба тривала лише частину року — діє строк у 180 днів

Інша ситуація виникає, якщо військова служба демобілізованого ФОП на загальній системі оподаткування охоплювала звітний період лише частково.

Наприклад, звітним періодом є 2025 рік, однак військова служба підприємця припала лише на листопад — грудень 2025 року.

У такому разі ФОП повинен протягом 180 календарних днів із дня демобілізації (звільнення з військової служби) подати декларацію про майновий стан і доходи.

У складі декларації, зокрема, необхідно сформувати додатки Ф2 та ЄСВ1.

Таким чином, ключове значення має тривалість військової служби у межах конкретного звітного року. Якщо служба охопила весь звітний період, декларація не подається. Якщо лише частину року — демобілізований ФОП на загальній системі має 180 календарних днів із дня звільнення з військової служби для подання декларації, заповнюючи відповідні показники без урахування місяців військової служби.

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