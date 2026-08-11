Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу в межах програми Connecting Europe Facility (CEF) — одного з ключових фінансових інструментів розвитку транс’європейської транспортної мережі TEN-T.
Мета
посилення транспортної взаємодії між Україною та Європейським Союзом, підвищення ефективності прикордонної інфраструктури та розвиток стійких міжнародних логістичних маршрутів.
Наразі вже завершено процедуру закупівлі та укладено договір з підрядною організацією на розроблення проєктно-кошторисної документації. Після завершення проєктування буде оголошено процедуру закупівлі для визначення підрядника, який здійснить постачання, встановлення та введення в експлуатацію технологічного обладнання вантажного термінала.
Перша черга проєкту забезпечила створення необхідної інженерної інфраструктури, яка формує основу функціонування розширеного вантажного терміналу:
виконано роботи з влаштування цементобетонного покриття;
облаштовано систему водовідведення та очищення стічних вод,
встановлено павільйон прикордонної служби та металеву конструкцію над чотирисмуговою ділянкою;
встановлено стаціонарну систему радіаційного контролю;
вмонтовано шлагбаум та автоматичний блокувальник транспортних засобів;
встановлено металевий колесовідбійник для захисту контрольного обладнання;
влаштовано огорожу, систему зовнішнього освітлення, що забезпечить безпечну експлуатацію комплексу.
Комплексна модернізація пункту пропуску передбачає:
будівництво чотирьох додаткових смуг в’їзду в Україну;
впровадження сучасних технологічних рішень для здійснення митного та прикордонного контролю;
облаштування організованої зони очікування вантажного транспорту.
Реалізація всіх етапів проєкту дозволить суттєво збільшити пропускну спроможність пункту пропуску «Порубне — Сірет», скоротити час оформлення вантажів, підвищити ефективність логістичних маршрутів та зміцнити транспортну інтеграцію України з Європейським Союзом.