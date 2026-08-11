На кордоні завершили перший етап модернізації пункту пропуску — деталі Сьогодні 16:23 — Казна та Політика

На кордоні завершили перший етап модернізації пункту пропуску — деталі

Першу чергу модернізації вантажного термінала на МАПП «Порубне — Сірет» завершено.

Проєкт переходить до наступного етапу, який передбачає оснащення сучасним обладнанням вантажного термінала для здійснення митного та прикордонного контролю.

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Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу в межах програми Connecting Europe Facility (CEF) — одного з ключових фінансових інструментів розвитку транс’європейської транспортної мережі TEN-T.

Мета

посилення транспортної взаємодії між Україною та Європейським Союзом, підвищення ефективності прикордонної інфраструктури та розвиток стійких міжнародних логістичних маршрутів.

Наразі вже завершено процедуру закупівлі та укладено договір з підрядною організацією на розроблення проєктно-кошторисної документації. Після завершення проєктування буде оголошено процедуру закупівлі для визначення підрядника, який здійснить постачання, встановлення та введення в експлуатацію технологічного обладнання вантажного термінала.

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Перша черга проєкту забезпечила створення необхідної інженерної інфраструктури, яка формує основу функціонування розширеного вантажного терміналу:

виконано роботи з влаштування цементобетонного покриття;

облаштовано систему водовідведення та очищення стічних вод,

встановлено павільйон прикордонної служби та металеву конструкцію над чотирисмуговою ділянкою;

встановлено стаціонарну систему радіаційного контролю;

вмонтовано шлагбаум та автоматичний блокувальник транспортних засобів;

встановлено металевий колесовідбійник для захисту контрольного обладнання;

влаштовано огорожу, систему зовнішнього освітлення, що забезпечить безпечну експлуатацію комплексу.

Комплексна модернізація пункту пропуску передбачає:

будівництво чотирьох додаткових смуг в’їзду в Україну;

впровадження сучасних технологічних рішень для здійснення митного та прикордонного контролю;

облаштування організованої зони очікування вантажного транспорту.

Реалізація всіх етапів проєкту дозволить суттєво збільшити пропускну спроможність пункту пропуску «Порубне — Сірет», скоротити час оформлення вантажів, підвищити ефективність логістичних маршрутів та зміцнити транспортну інтеграцію України з Європейським Союзом.

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