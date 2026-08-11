«Податок на Google» приніс до бюджету понад 11 млрд грн за сім місяців Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

«Податок на Google»

За січень-липень 2026 року нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до державного бюджету 11,3 млрд грн «податку на Google». Це на 1,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Іноземні компанії перерахували до бюджету 92,8 млн євро та $149,4 млн.

Серед найбільших платників — глобальні цифрові компанії Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Кількість платників зростає

Коло платників «податку на Google» також розширюється. Від початку 2026 року платниками ПДВ зареєструвалися ще 18 нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам в Україні.

Станом на 1 серпня загальна кількість таких платників становить 159 компаній.

Обов’язок зареєструватися платником ПДВ виникає у нерезидента, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума операцій із постачання електронних послуг на митній території України перевищує 1 млн грн в еквіваленті.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в 2025 році резиденти Дія. City сплатили 34,6 млрд грн податків. Найбільші податкові надходження забезпечили компанії з Києва та області — загалом 24,3 млрд грн.

За підсумками 2025 року найбільший внесок у податкові надходження забезпечили компанії, зареєстровані:

у Києві та Київській області — 24,3 млрд грн;

у Львівській області — 2,4 млрд грн;

у Дніпропетровській області — понад 1,7 млрд грн;

у Харківській області — 788,5 млн грн;

в Одеській області — 612,9 млн грн.

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