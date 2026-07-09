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Які регіони сплатили найбільше податків через Дія. City (інфографіка)

Казна та Політика
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Дія.City — це унікальний податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року.
Дія.City — це унікальний податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року.
У 2025 році резиденти Дія. City сплатили 34,6 млрд грн податків. Найбільші податкові надходження забезпечили компанії з Києва та області — загалом 24,3 млрд грн. До п’ятірки регіонів-лідерів за обсягом сплачених податків також увійшли Львівська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Технологічний сектор сьогодні — один із драйверів розвитку економіки регіонів. ІТ-компанії створюють нові робочі місця, розвивають місцеві екосистеми й забезпечують стабільні податкові надходження», — сказано в повідомленні.

Які регіони сплатили найбільше податків

За підсумками 2025 року найбільший внесок у податкові надходження забезпечили компанії, зареєстровані:
  • у Києві та Київській області — 24,3 млрд грн;
  • у Львівській області — 2,4 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області — понад 1,7 млрд грн;
  • у Харківській області — 788,5 млн грн;
  • в Одеській області — 612,9 млн грн.
Найбільші податкові надходження забезпечили компанії з Києва та області
Найбільші податкові надходження забезпечили компанії з Києва та області

Скільки компаній працюють у Дія. City

Наразі резиденти Дія. City працюють у більшості регіонів України, а сплачені ними податки є одним із показників внеску технологічної галузі в підтримку економіки в умовах повномасштабної війни.
Станом на сьогодні Дія. City об’єднує близько 4,5 тис. компаній, у яких працюють понад 187 тис. спеціалістів. Від початку роботи правового режиму його резиденти сплатили близько 90 млрд грн податків.

Довідка Finance.ua

Дія. City — це унікальний податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року.
Дія. Сіty закладає інфраструктуру, яка допомагає українським технологічним бізнесам розвиватися в Україні та дає компаніям інструменти для масштабування. Серед них — пільгові податкові ставки, інструменти для залучення інвестицій і побудови прозорої корпоративної структури компанії. Мета проєкту — розвиток українських технологій, поява нових інноваційних напрямів та посилення технологічної самодостатності України.
Для резидентів Дія. City доступні:
  • сприятливі податкові умови;
  • гнучкі форми співпраці з фахівцями;
  • інструменти для залучення венчурних інвестицій;
  • можливості для побудови прозорої корпоративної структури компанії;
  • гарантії захисту інтелектуальної власності.
За матеріалами:
Finance.ua
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