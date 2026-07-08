НБУ показав економічні підсумки травня-червня 2026 року (звіт) Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

НБУ показав економічні підсумки травня-червня 2026 року (звіт)

Національний банк показав відсумки економічної ситуації в Україні за травень- червень. Про це йдеться в звіті, опублікованому НБУ. Ми надаємо основні тези звіту.

Інфляція

У травні загальна інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі (р/р) завдяки розширенню пропозиції окремих сирих продуктів харчування.

Водночас базова інфляція пришвидшилася до 7,9% р/р унаслідок подальшого зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці, енергоресурси й логістику, та ефектів від послаблення гривні в попередні періоди.

За оцінкою НБУ, у червні загальна інфляція надалі сповільнювалася, а базова — зростала.

Бізнес

Ділові настрої підприємств у червні незначно погіршилися на тлі інтенсивних атак рф на об’єкти бізнесу. Водночас економічна активність пожвавилася в низці галузей.

Активізація вивезення зернових вантажів підтримала транспортну галузь, поліпшення споживчих настроїв — торгівлю, а краща ситуація в металургії та активізація газовидобутку — промисловість. Однак у будівельному секторі тривав спад.

Ринок праці

Пропозиція робочої сили надалі зростала швидше за попит, проте на ринку зберігався значний дефіцит кадрів, який змушував працедавців підвищувати оплату праці. Зростання зарплат пришвидшилося як в номінальному, так і в реальному вимірі.

Торгівля

Дефіцит торгівлі товарами в травні звузився як завдяки меншим обсягам закупівель енергоносіїв, так і внаслідок сезонного скорочення попиту аграріїв.

Дефіцит поточного рахунку знизився до 3,7 млрд дол. США порівняно із 4,8 млрд дол. США у квітні. Україна в червні отримала понад 15 млрд дол. США зовнішнього фінансування, значна частина якого поповнила міжнародні резерви, що посприяло відновленню їх зростання.

Держбюджет

Дефіцит державного бюджету в травні-червні істотно збільшився з огляду на нарощення видатків на тлі надходження значних обсягів зовнішнього фінансування.

Активність на внутрішньому борговому ринку в червні пожвавилася. Роловер за ОВДП у всіх валютах з початку року становив 112%.

Також у червні Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 15%. Це рішення підтримало жвавий попит населення на гривневі строкові депозити та ОВДП.

Ми писали, що середній офіційний курс гривні в червні послабився на тлі погіршення ринкової кон’юнктури, а також зміцнення долара на світових фінансових ринках.

Водночас українці активно розміщували свої заощадження в червні . Збереження облікової ставки на рівні 15% у червні підтримало високий попит населення на гривневі строкові депозити та облігації внутрішньої державної позики.

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