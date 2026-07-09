В Україні розпочали масштабне будівництво 900 кілометрів нових водогонів Сьогодні 07:00 — Казна та Політика

В Україні побудують та оновлять майже 900 кілометрів водогонів для 10 мільйонів громадян. Стару модель постачання води повністю ліквідують.

Про це інформує в повідомленні Міністерство розвитку громад та територій України.

Відомство активізувало реалізацію державних Планів стійкості, визначивши одним із головних пріоритетів забезпечення регіонів надійним та безперебійним водопостачанням.

Наразі в країні вже стартувала практична фаза реалізації 29 профільних проєктів, які охоплюють 14 областей.

За оцінками профільного міністерства, успішне завершення цих ініціатив дозволить гарантувати стабільне та безпечне постачання питної води для понад 10 мільйонів українців.

Що передбачають ці проєкти

будівництво та модернізацію майже 900 км водогонів;

встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 МВт додаткових потужностей;

оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3−4 мільйони кубометрів води на добу.

«Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об’єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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