0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість виявлених митниками порушень за 6 міс. зросла на 23%

Казна та Політика
37
Митні органи за січень-червень 2026 року виявили понад 6 тис. порушень митних правил загальним обсягом 2,5 млрд грн, що перевищує кількісний показник аналогічного періоду минулого року на 23%.
Про це повідомляється в телеграм-каналі Державної митної служби України (ДМС).
У 2437 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 352 млн грн. Зокрема, вилучено промислових товарів на 254 млн грн, продовольчих товарів на 58 млн грн, транспортних засобів на понад 35 млн грн, а також валюти на 5 млн грн.
Зазначається, що в 562 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано штрафи на 17 млн грн, до Держбюджету стягнуто 29 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
У ДМС додали, що на розгляд до суду митницями передано 3458 справ про порушення митних правил на суму майже 1,9 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 5,3 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems