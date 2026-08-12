До держбюджету залучено майже 2,3 млрд грн під час аукціону з розміщення ОВДП

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 319,06 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,34 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.
Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.
Дізнатись, як долучитись до інвестування, можна за посиланням: bonds.gov.ua.
Раніше ми писали, що українці в липні встановили новий рекорд інвестицій в ОВДП. Лише за липень вкладення громадян зросли на понад 9,3 млрд гривень.
Для багатьох українців купівля ОВДП досі звучить як щось складне та доступне лише досвідченим інвесторам. Насправді сьогодні інвестиції в ОВДП можна оформити онлайн, а сам процес нагадує відкриття депозиту через банківський застосунок.