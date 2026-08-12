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До держбюджету залучено майже 2,3 млрд грн під час аукціону з розміщення ОВДП

Казна та Політика
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До держбюджету залучено майже 2,3 млрд грн під час аукціону з розміщення ОВДП
До держбюджету залучено майже 2,3 млрд грн під час аукціону з розміщення ОВДП
До держбюджету залучено майже 2,3 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомляє Мінфін.
Облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,16% річних забезпечили надходження 719,74 млн гривень.
До держбюджету залучено майже 2,3 млрд грн під час аукціону з розміщення ОВДП
Облігації в гривні строком 1,7 року з дохідністю 15,64% річних залучили до бюджету 575,81 млн гривень.
Облігації в гривні строком 2,5 років з дохідністю 16,07% річних залучили до бюджету 999,92 млн гривень.
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Із початку 2026 року держава вже залучила понад 319,06 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,34 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.
Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.
Дізнатись, як долучитись до інвестування, можна за посиланням: bonds.gov.ua.
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Раніше ми писали, що українці в липні встановили новий рекорд інвестицій в ОВДП. Лише за липень вкладення громадян зросли на понад 9,3 млрд гривень.
Для багатьох українців купівля ОВДП досі звучить як щось складне та доступне лише досвідченим інвесторам. Насправді сьогодні інвестиції в ОВДП можна оформити онлайн, а сам процес нагадує відкриття депозиту через банківський застосунок.

Як купити ОВДП через ICU Trade: від реєстрації до першої інвестиції

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Облігації
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