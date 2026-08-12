Фонд гарантування поповнив держбюджет України на понад 46 млрд грн
- 28,8 млрд грн — вилучені активи та кошти дочірніх структур російських держбанків («МР Банку» та «Промінвестбанку»);
- 13,3 млрд грн — погашення зобов’язань за запозиченнями перед державою під час банківської кризи 2014−2017 років;
- 3,3 млрд грн — перераховано державі як кредитору дев’ятої черги АТ «МР Банк»;
- 1,3 млрд грн — повернення податкових зобов’язань перед ДПС банками в управлінні ФГВФО.
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