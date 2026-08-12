Фонд гарантування поповнив держбюджет України на понад 46 млрд грн Сьогодні 10:23 — Казна та Політика

Фонд гарантування поповнив держбюджет України на понад 46 млрд грн

Від початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та банки в його управлінні спрямували до державного бюджету України понад 46,7 млрд грн.

Однак сума повернених боргових зобов’язань могла б бути вищою ще на 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужбу ФГВФО.

Загальна сума надходжень до держбюджету від Фонду розподілилася за кількома основними напрямами:

28,8 млрд грн — вилучені активи та кошти дочірніх структур російських держбанків («МР Банку» та «Промінвестбанку»);

13,3 млрд грн — погашення зобов’язань за запозиченнями перед державою під час банківської кризи 2014−2017 років;

3,3 млрд грн — перераховано державі як кредитору дев’ятої черги АТ «МР Банк»;

1,3 млрд грн — повернення податкових зобов’язань перед ДПС банками в управлінні ФГВФО.

За даними Фонду, сума погашення боргів за запозиченнями 2014−2017 років могла б бути більшою на 1,7 млрд грн. Перерахуванню цих коштів перешкоджають дії колишніх власників ПАТ «Укрінбанк», законність яких ФГВФО наразі оскаржує в суді.

Після виплати вкладникам банку 1,8 млрд грн колишні власники змінили реєстраційні дані установи, перейменувавши ПАТ «Укрінбанк» на ПАТ «Укрінком» та змінивши юридичну адресу з Києва на Сіверськодонецьк (раніше — Сєвєродонецьк).

Активи банку були виведені під контроль «Укрінкому», який надалі ініціював процедуру контрольованого банкрутства як небанківська установа, що блокує розрахунки з кредиторами та повернення боргу державі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.