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Україна реформує систему оцінювання науки за європейськими принципами

Казна та Політика
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Україна продовжує реформувати систему оцінювання наукової діяльності університетів і наукових установ, впроваджуючи європейські підходи до аналізу ефективності досліджень.
Зокрема, під час національної оцінки вперше були використані принципи Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), які надають пріоритет якісному експертному оцінюванню (peer review) над кількісними показниками.
Про це пише засновниця громадської організації «Професійна мережа менеджерів освіти та науки України» (PNRM Ukraine) Ганна Толстанова.
За її словами, Україна продовжує впроваджувати рекомендації Європейської комісії, підготовлені в межах програми Horizon Europe Policy Support Facility, навіть в умовах повномасштабної війни. Одним із прикладів такої роботи є реформування системи оцінювання наукової діяльності.
«На відміну від глобальних університетських рейтингів, які ставлять українські університети в невигідне становище, система CoARA пропагує експертну якісну оцінку (peer review) як основну основу для оцінки наукових досліджень,» — зазначає Ганна Толстанова.
Експертка додає, що у національному оцінюванні взяли участь 483 заклади вищої освіти та наукові установи. За його результатами 246 установ, у яких працюють понад 50 тисяч дослідників, підтвердили високі результати у відповідних наукових напрямах і отримали стабільне інституційне фінансування на 2026−2030 роки.
На думку Ганни Толстанової, значення цієї реформи виходить далеко за межі розподілу державного фінансування. Проведене оцінювання також сформувало комплексну цифровізовану базу перевірених даних, яка має стати основою для ухвалення подальших рішень щодо розвитку науки, інституційної політики та визначення державних пріоритетів у дослідницькій сфері.
За матеріалами:
УНН
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