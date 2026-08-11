НБУ пом’якшив валютні обмеження для українців — зокрема й тих, хто за кордоном Сьогодні 10:00 — Валюта

Пакет валютної лібералізації вже закладений в оновлений макроекономічний прогноз НБУ

Національний банк України з 11 серпня 2026 року запроваджує масштабний пакет пом’якшення валютних обмежень. Зміни передусім розширюють можливості фізичних осіб, але також передбачають нові умови для бізнесу та фінансового сектору.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У НБУ зазначають, що нові заходи не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку. Регулятор врахував сформовані передумови та провів аналіз кожного окремого рішення.

Пакет валютної лібералізації вже закладений в оновлений макроекономічний прогноз НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році.

Пом’якшення для фізичних осіб

Пакет пом’якшення валютних обмежень містить потужну компоненту, яка полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні.

По-перше, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тис. грн на календарний місяць (із 50 тис. грн).

Одночасно розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту: можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

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По-друге, підвищується до 200 тис. грн на день (зі 100 тис. грн) ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном.

По-третє, НБУ розширює можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків:

ліміт збільшується до 200 тис. грн в еквіваленті на календарний місяць (зі 100 тис. грн);

у межах цього ліміту населення зможе не лише оплачувати товари, роботи й послуги, а й оренду житла за кордоном;

відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок (наприклад, із використанням системи SWIFT) з попередньою купівлею банком валюти за дорученням клієнта.

Четверте — поряд із наявною можливістю населення здійснювати розрахунки за товари, роботи та послуги за кордоном із використанням валютних карток без обмежень (за виключенням окремих операцій) додається можливість оплати товарів, робіт та послуг за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT). Окремий ліміт для таких операцій встановлено на рівні 200 тис. грн на календарний місяць.

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П’яте — ліміт у розмірі 500 тис. грн на календарний місяць, що діє для оплати валютною карткою послуг за проживання за кордоном, розширюється також на можливість оплати оренди житла за кордоном. Крім того, НБУ передбачив, що в межах відповідного ліміту можна буде здійснювати відповідні розрахунки не лише карткою, а й за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT).

Пом’якшення для юридичних осіб

По-перше, збільшуються ліміти на зняття юридичними особами готівкових коштів:

із гривневих рахунків у межах України до 200 тис. грн на день (зі 100 тис. грн);

із використанням гривневих корпоративних карток за кордоном — до 140 тис. грн на календарний місяць (з 17,5 тис. грн на тиждень);

із валютних рахунків в Україні та за кордоном — до 200 тис. грн на день (зі 100 тис. грн).

Також НБУ підвищує ліміт на розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з використанням гривневих корпоративних карток до 400 тис. грн на календарний місяць (із 150 тис. грн). Водночас зберігається можливість для юридичних осіб без обмежень здійснювати аналогічні розрахунки з використанням валютних корпоративних карток.

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По-друге, НБУ збільшує можливості бізнесу в межах стимулюючої валютної лібералізації:

поряд із діючим «донатним» лімітом запрацює «додатковий» ліміт. На відміну від «донатного» ліміту, що дорівнює сумі коштів, перерахованих українською компанією з 7 серпня 2025 року на спеціальний рахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України, «додатковий» ліміт формуватиметься за рахунок здійснених із 10 серпня 2026 року прямих благодійних внесків, отримувачем яких є військові частини Збройних Сил України та Національної гвардії України. Внески, що формують «додатковий» ліміт мають бути підтверджені аудиторським звітом однієї з компаній «великої четвірки» та відповідними документами;

компанії отримають можливість передавати свій «інвестиційний» та «додатковий» ліміти (або їх частину) іншим юридичним особам, що разом із компанією, яка є власником ліміту, входять до однієї бізнес-групи (пов'язаним юридичним особам). Нагадаємо, що «інвестиційний» ліміт дорівнює обсягу коштів, залучених з-за кордону в іноземній валюті до статутного капіталу підприємств із 12 травня 2025 року.

Перелік доступних операцій у межах стимулюючої валютної лібералізації не змінюється: репатріація дивідендів, закриття «старих» імпортних контрактів, повернення передоплати за товар, що надійшов до початку повномасштабного вторгнення росії, повернення «старих» зовнішніх позик та фінансування закордонних представництв.

По-третє, НБУ надасть можливість українським експортерам сплачувати штрафи, пені, бонуси, відшкодування витрат та збитків на користь контрагентів-нерезидентів за договорами з експорту товарів.

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Сума таких переказів на календарний рік не має перевищувати 10% від загальної вартості товаріЦя зміна сприятиме підвищенню довіри до українських експортерів.

Четверте, НБУ запроваджує низку інших змін за такими напрямами:

репатріація дивідендів в умовах зміни організаційно-правової форми бізнесу;

переказ коштів у зв’язку з поверненням грантів державним іноземним грантодавцям та ООН;

купівля валюти гарантами / поручителями за банківськими кредитами в іноземній валюті;

розширення переліку операцій, за якими банкам дозволені розрахунки за акредитивами / гарантіями / контргарантіями;

переказ коштів для сплати реєстраційних внесків для участі в міжнародних заходах;

переказ коштів Фондом розвитку інновацій у випадках, визначених рішенням Уряду України;

перерахування коштів на користь Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) за договорами, що передбачають покриття політичних ризиків.

Пом’якшення для фінансового сектору

По-перше, НБУ надасть можливість Моторному (транспортному) страховому бюро України купувати іноземну валюту з метою розміщення коштів централізованого страхового резервного фонду страхових гарантій для виконання зобов’язань за міжнародними договорами автомобільного страхування «Зелена картка».

По-друге, НБУ дасть змогу банкам поступово під час розрахунку валютної позиції включати ту частину сформованих резервів під активні операції, яка наразі не включається до розрахунку. Це єдина зміна, що набере чинності не з 11 серпня, а з 01 вересня 2026 року з огляду на необхідність проведення підготовчої роботи як з боку НБУ, так і банків для її впровадження.

По-третє, банки отримають можливість повертати нерезиденту залучені в нього кошти як інструменти капіталу в разі відмови в їх включенні до капіталу банку з боку НБУ.

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