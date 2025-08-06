Голова НБУ прокоментував нові валютні пом’якшення для бізнесу — Finance.ua

Голова НБУ прокоментував нові валютні пом’якшення для бізнесу Сьогодні 16:24 — Валюта

Голова НБУ прокоментував нові валютні пом’якшення для бізнесу

Національний банк України з 6 серпня впровадив черговий пакет пом’якшення валютних обмежень. Цей пакет враховує запити бізнесу.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

«Наш контакт із бізнесом — постійний. Намагаємося бути на одній сторінці та розуміти його найнагальніші потреби, щоб узгодити їх із нашими можливостями», — сказано в повідомленні.

Він наголосив, що задовольнити всі потреби бізнесу наразі неможливо.

«Тому використовуємо альтернативний шлях: поєднуємо найнагальніші кроки з пом’якшення обмежень із розширенням підходу стимулюючої валютної лібералізації», — зазначив очільник НБУ.

Звичайна частина лібералізації

За його словами, ключовий напрям «звичайної» частини лібералізації — репатріація дивідендів.

«Чуємо бізнес та розширюємо часовий період, за результатами діяльності в якому компанії можуть перераховувати дивіденди. Ще вчора це був період з 1 січня 2024 року. Тепер — з 1 січня 2023 року», — пояснив Пишний.

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Він додав, що загальний ліміт для таких операцій не змінився — 1 млн євро в еквіваленті на місяць.

«Інший напрям, на який хочу звернути увагу, — хеджування валютних ризиків. Бачимо запит на такі інструменти, але рухаємося обережно, щоб не зруйнувати той крихкий макроекономічний баланс, який нам вдається втримувати ось уже 3,5 роки повномасштабної війни», — зазначив голова Нацбанку.

Нові можливості хеджування валютних ризиків:

перша зміна — точкова. НБУ дозволив клієнтам здійснювати з банками операції з продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» не лише з поставкою валюти, але й без її поставки;

друга зміна — більш довгоочікувана — у клієнтів-резидентів (юридичних осіб та ФОП) з’явилася можливість купувати в банків іноземну валюту на умовах «форвард» з поставкою валюти.

Водночас регулятор встановив «запобіжник». Банк зможе продавати валюту на умовах «форвард» лише у межах суми, яку він викупить на умовах «форвард» в інших клієнтів (як з поставкою базового активу, так і без поставки).

Стимулююча валютна лібералізація

У Нацбанку впровадили три стимулюючі механізми валютної лібералізації:

1. Тепер у межах інвестиційного ліміту бізнес зможе репатріювати дивіденди понад встановлені обмеження.

«Цей ліміт дорівнює сумі коштів, залучених із 12 травня 2025 року до статутного капіталу підприємства від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті», — пояснив Пишний.

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2. Український бізнес донатить Збройним Силам України. Значна частка донатів — через спеціальний рахунок у НБУ, коштами з якого розпоряджаються Сили оборони. Тому НБУ створив додаткові можливості для таких компаній — дозволив здійснювати окремі транскордонні перекази понад обмеження в межах суми коштів.

«Такі перекази можуть здійснюватися лише за рахунок власної валюти бізнесу», — наголосив очільник Нацбанку.

3. Запроваджено умови для конверсії боргу українського бізнесу за зовнішнім кредитом у внесок нерезидента до статутного капіталу цього бізнесу.

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