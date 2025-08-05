Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну — Finance.ua
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Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну

Валюта
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Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну
Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну
Банки скоротили у червні ввезення готівкової валюти на 10% до 701,7 млн доларів в еквіваленті.
Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку України.
Так, за звітний період банки ввезли 377 000 тис. доларів готівкою, що на 17% менше, ніж у травні, в той час як ввезення готівкового євро зросло на 2% до 322 690 тис. доларів у еквіваленті порівняно з попереднім місяцем.

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Окрім того, було ввезено золота на 1 079 тис. доларів в еквіваленті.
Загалом у квітні було ввезено готівкової валюти на 701,679 млн доларів в еквіваленті.
Нагадаємо, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що на початку серпня курс гривні залишатиметься стабільним без серйозних коливань.
За матеріалами:
Українські Новини
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