Рекордний курс долара вже цього тижня? Що передбачив банкір на ринку валют

Заголовки про долар по 50 гривень знову змушують українців замислитися, чи не час скуповувати валюту. На курс справді тиснуть воєнні ризики, а бізнес стикається з додатковими витратами через атаки на енергетику та логістику. Водночас різке подорожчання долара не є неминучим сценарієм: важливу роль відіграють дії Національного банку та ситуація на валютному ринку.

Про те, чого очікувати від курсу долара, готівкового ринку та гривневих заощаджень, розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у новому відео на каналі Finance.ua.

Чому воєнні ризики тиснуть на курс валют

Російські атаки на енергетичні об’єкти, виробництва та логістику створюють для бізнесу додаткові витрати. Компаніям доводиться більше платити за енергозабезпечення, перевезення та відновлення пошкодженого обладнання. Зрештою ці витрати закладають у вартість товарів і послуг, тому українці відчувають їх у магазинах і на заправках.

Додатковий чинник — ціни на пальне, які впливають на собівартість виробництва та транспортування. За словами Лєсового, інфляційний тиск виникає не стільки через зростання споживчого попиту, скільки через вимушене подорожчання виробництва. Банкір називає цей процес «ціновою пружиною» та вважає, що вона навряд чи швидко ослабне.

За таких умов одним із головних завдань Національного банку залишається підтримання рівноваги на валютному ринку.

За оцінкою банкіра, протягом тижня попит на міжбанківському ринку може на 20−25% перевищувати пропозицію. Щоб покрити цей розрив, НБУ, ймовірно, продовжить валютні інтервенції обсягом близько 1−1,2 млрд доларів.

Водночас механізм керованої гнучкості курсу має стримувати різкі коливання. Він не усуває причин підвищеного попиту на валюту, але допомагає зменшити їхній безпосередній вплив на курс.

Чи подорожчає долар в обмінниках і чи варто скуповувати валюту

На готівковому ринку суттєвих змін не прогнозують. За словами Лєсового, обмінники й надалі орієнтуватимуться на ситуацію на міжбанку, а різниця між курсами купівлі та продажу переважно залишатиметься невеликою.

Однак за ситуативного зростання попиту спред може тимчасово розширюватися майже до 1 гривні. У такому разі курс продажу валюти наближатиметься до верхньої межі прогнозованого коридору, а купувати долари стане дорожче.

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Попри це, банкір не очікує початку валютного ажіотажу. За його оцінкою, валюти в країні достатньо, а можливості її придбати залишаються. Зокрема, українці можуть купувати готівкову валюту за готівкові гривні без загального ліміту за сумою.

Отже, самі лише побоювання щодо курсу по 50 гривень не означають, що долар обов’язково досягне цієї позначки. Водночас на валютний ринок і надалі впливатимуть воєнні ризики, попит і дії регулятора.