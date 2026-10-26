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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Валюта
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Наприкінці жовтня на міжбанківському валютному ринку зберігатиметься ймовірність подальшого тиску на гривню
Наприкінці жовтня на міжбанківському валютному ринку зберігатиметься ймовірність подальшого тиску на гривню
Протягом 19−23 жовтня офіційний курс долара демонстрував поступове зростання з незначними коливаннями наприкінці тижня. Після зниження до 44,8625 грн/$19 жовтня курс три дні поспіль зростав, досягнувши 45,0791 грн/$21 жовтня. Надалі він трохи знизився, а потім знову підвищився.
Про це повідомила членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
«Долар прискорив зростання наприкінці тижня: тиск на гривню посилюється», — зазначила вона.
За тиждень курс зріс приблизно на 19 копійок (0,42%). Це свідчить про помірне послаблення гривні щодо долара за офіційним курсом.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:
  • 19 жовтня — 44,8625 грн/$;
  • 20 жовтня — 45,0013 грн/$;
  • 21 жовтня — 45,0791 грн/$;
  • 22 жовтня — 45,0256 грн/$;
  • 23 жовтня — 45,0510 грн/$.
Готівковий валютний ринок розпочався у понеділок на рівнях 44,74−45,28 грн/$. У вівторок та середу курси почали зростати, до 44,77−45,32 грн/$ та 44,77−45,32 грн/$ відповідно. Однак уже в четвер котирування повернулися до 44,81−45,35 грн/$. У п’ятницю вартість долара змінилася ще помітніше, і курси становили 44,93−45,51 грн/$.
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Курс на міжбанку

Міжбанківський валютний ринок протягом 19−23 жовтня демонстрував висхідну динаміку долара з короткочасними відкатами.
Після зростання в понеділок до 45,08 грн/$ у вівторок курс дещо знизився, а в середу залишався майже стабільним. У четвер висхідний рух відновився, а в п’ятницю помітно прискорився: долар відкрив торги на рівні 45,15 грн/$ і завершив їх на позначці 45,39 грн/$.
Тож наприкінці тижня тиск на гривню посилився. Якщо на початку тижня ринок ще демонстрував різноспрямовані коливання, то в п’ятницю переважив попит на долар.
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Обсяг валютних інтервенцій НБУ протягом 19−23 жовтня скоротився на $56,8 млн, або на 4,5% —до $1,193 млрд проти $1,250 млрд тижнем раніше. Проте обсяг інтервенцій залишається значним: Національний банк уже четвертий місяць поспіль продає на міжбанківському ринку понад $1 млрд на тиждень.
Таку ситуацію можна охарактеризувати як збереження високої потреби в валютній підтримці за незначного скорочення її обсягу. НБУ продовжує відігравати ключову роль у балансуванні міжбанківського ринку, а стійкість гривні й надалі значною мірою залежить від можливостей регулятора забезпечувати ринок валютою.

Що впливатиме на валютний ринок цього тижня

Наприкінці жовтня на міжбанківському валютному ринку зберігатиметься ймовірність подальшого тиску на гривню, однак напрям і швидкість курсових змін залежатимуть від поточного балансу попиту та пропозиції валюти. Після помітного подорожчання долара наприкінці минулого тижня ринок може залишатися чутливим до змін попиту, водночас не виключені й короткострокові коригування.
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Серед основних чинників курсової динаміки — потреби імпортерів у валюті, обсяги та регулярність продажу валютної виручки експортерами, а також ситуація із зовнішньою торгівлею.
Додаткове значення матимуть закупівлі енергоресурсів і підготовка бізнесу до зимового періоду. Визначальним буде, наскільки НБУ вдасться збалансувати пропозицією валюти.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринокКурс валютКурс гривніКурс долараМіжбанкГотівковий курс
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