Перекази з-за кордону скорочуються: скільки грошей отримала Україна в 2025 році

Обсяги приватних грошових переказів з-за кордону в Україну та витрати українців в інших країнах продовжують зменшуватися. У 2025 році громадяни отримали з-за кордону $7,824 млрд, на 16,9% менше, ніж роком раніше. Найбільше коштів надійшло з Польщі, США, Великої Британії та Німеччини. Водночас витрати українців за кордоном за рік скоротилися на 10,5%.

Про це пише «Слово і діло».

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Грошові перекази в Україну з-за кордону, www.slovoidilo.ua

Грошові перекази в Україну з-за кордону до та під час вторгнення

У 2010 році в Україну з-за кордону перерахували 5,862 млрд доларів. Водночас витратили того року українці за кордоном 3,742 млрд доларів.

У 2011 році обсяг переказів в Україну зріс до 7,019 млрд доларів (+19,7% до 2010 року), витрати з банківських карток за кордоном становили 4,461 млрд доларів (+19,2%). У 2012 році в Україну перерахували 7,526 млрд доларів (+7,2%), а витратили українці за кордоном 5,104 млрд доларів (+14,4% до 2011 року).

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У 2013 році обсяг грошових переказів в Україну становив 8,537 млрд доларів, у 2014 знизився до 6,489 млрд доларів (-24% до попереднього року). У 2015 році — 6,959 млрд доларів. З 2016 року динаміка почала зростати: обсяг переказів зріс до 7,535 млрд доларів, у 2017 — 9,264 млрд доларів (+22,9%).

З 2018-го по 2020 рік перекази коштів в Україну з-за кордону були у межах від 11,1 млрд доларів до 11,9 млрд доларів. Витрати українців з банківських карток за кордоном становили: у 2019 році — 8,517 млрд доларів (+7,8%), а у 2020 році — 4,691 млрд доларів (-44,9%).

У 2021 році обсяги грошових переказів в Україну знову зросли — до 14,019 млрд доларів (+17%). Однак після початку російського вторгнення у 2022 році тенденція змінилася і динаміка пішла на спад: 2022 рік — було перераховано 12,543 млрд доларів (-10,5%), 2023 рік — 11 292 млрд доларів (-10%), 2024 рік — 9,415 млрд доларів (-16,6%).

За весь минулий рік в Україну з-за кордону перерахували 7,824 млрд доларів. Це на 16,9% менше, ніж у 2024-му.

З січня по серпень 2026 року в Україну перерахували з-за кордону 4,914 млрд доларів.

Витрати українців за кордоном, www.slovoidilo.ua

З яких країн переказали в Україну найбільше грошей

За даними НБУ, у 2025 році найбільше приватних коштів в Україну надійшло з таких країн:

Польща — $2,230 млрд;

США — $1,112 млрд;

Велика Британія — $718 млн;

Німеччина — $627 млн;

Чехія — $558 млн;

Італія — $321 млн;

Ізраїль — $302 млн.

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Серед країн, з яких надходили найменші обсяги переказів, Національний банк назвав Норвегію, Португалію та Туреччину.

У 2026 році (з січня по серпень) через офіційні канали переказу коштів українці отримали 3,294 млрд доларів. Лише третина цієї суми — це заробітна плата від іноземних роботодавців (33%).

Як змінилися витрати українців за кордоном

Витрати українців за кордоном з 2010 по 2012 рік зросли з 3,7 млрд доларів до 5,1 млрд доларів. З 2013 по 2016 рік витрати українців з банківських карток були приблизно на одному рівні: у межах від 5,7 до 5,9 млрд доларів. У 2017 році — 7,121 млрд доларів, у 2018 — 7,899 млрд доларів (+10,9%).

У 2021 році сума становила 6,251 млрд доларів (+33,3%). Рекордно підскочили витрати українців в інших державах після початку повномасштабного вторгнення, коли частина громадян вимушено стали біженцями.

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У 2022 році за кордоном українці витратили з карток 19,759 млрд доларів (+216,1%). У 2023 році сума вже була меншою — 15,726 (-20,4%) млрд доларів. Тенденція збереглася й у наступні роки великої війни: у 2024 році — 13,054 млрд доларів, у 2025-му — 11,689 млрд доларів.