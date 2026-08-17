Перекази українців з-за кордону скорочуються Сьогодні 10:05 — Фінтех і Картки

Картковий переказ

Україна отримує дедалі менше приватних переказів від своїх громадян з-за кордону. За перше півріччя 2026 року в країну надійшло $3,684 млрд — на 6,9% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас за цими цифрами ховається важливіша тенденція.

Про це повідомив народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Перекази скорочуються, але темпи падіння сповільнилися

За його даними, у січні-червні 2026 року українці отримали $3,684 млрд приватних переказів. Це на $273 млн, або 6,9%, менше, ніж за перше півріччя 2025 року.

Водночас ситуація покращилася порівняно з попереднім роком. У першому півріччі 2025-го обсяг приватних переказів скоротився на 19,5%, тобто майже втричі сильніше.

Однак загальна сума — не єдиний показник, на який варто звернути увагу.

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Надходження від оплати праці українців, які тимчасово працюють за кордоном, за рік скоротилися на 21,3%.

Водночас приватні трансферти — гроші та інша допомога, яку українські родини отримують з-за кордону, — зросли на 13,3%. Тепер вони становлять трохи більше половини всіх приватних переказів.

За словами Гетманцева, це може свідчити про те, що українці за кордоном продовжують підтримувати своїх близьких в Україні, але доходів саме від тимчасових заробітків надходить дедалі менше.

Змінилася і структура каналів переказів. Обсяг коштів, які надходять через банки, міжнародні платіжні системи та поштові відділення, майже не змінився. Натомість неформальні перекази, зокрема готівкою, скоротилися на 17,6%.

Через це частка офіційних каналів зросла до 66,2%. Тобто офіційних переказів не стало більше — просто неформальних стало менше.

Причини

Однією з можливих причин такої динаміки Гетманцев називає скорочення сезонної трудової міграції та возз’єднання частини українських родин за кордоном. Якщо людина виїжджає не на кілька місяців на заробітки, а облаштовується в іншій країні разом із сім’єю, значна частина її доходів залишається там.

У підсумку, на думку нардепа, проблема вже не лише в скороченні обсягу переказів.

«Ми ризикуємо далі втрачати людей», — зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що головним питанням має бути не збільшення переказів з-за кордону, а створення таких умов, за яких українці захочуть жити, працювати та будувати майбутнє в Україні. За його словами, це має стати одним із пріоритетних завдань.

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