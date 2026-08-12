Банківські картки для підлітків — які правила безпеки треба знати
Основні правила безпеки
- Не повідомляти PIN-код — його не можна передавати друзям, знайомим чи людям, які представляються працівниками банку. Не зберігайте PIN у телефоні або на папері поруч із карткою.
- Не передавати дані картки — номер, термін дії та CVV/CVC можуть використовуватися для онлайн-платежів. Не надсилайте фотографії картки стороннім людям у месенджерах або соцмережах. Справжній працівник банку не повинен просити PIN чи пароль від мобільного банкінгу.
- Не повідомляти коди з SMS та push-повідомлень — якщо отримали код для операції, яку не здійснювали, не передавайте його нікому. Шахраї можуть представлятися банківськими працівниками та просити код нібито для «скасування підозрілої операції» або «захисту рахунку».
- Перевіряти дані перед переказом — перед підтвердженням платежу звірте номер картки, суму та ім’я отримувача. Помилка в реквізитах може призвести до переказу іншій людині, а повернення коштів потребуватиме додаткових дій.
- Бути обережними з покупками в інтернеті — встановіть ліміти на онлайн-платежі та використовуйте двофакторну авторизацію. Не переходьте за підозрілими посиланнями про «подарунки», «призи» чи «легкий заробіток». Перед введенням даних картки перевіряйте адресу сайту.
- Не довіряти пропозиціям із вимогою термінової оплати — фрази на кшталт «ви виграли приз — сплатіть комісію», «отримайте подарунок — введіть дані картки» або «терміново підтвердьте особу» можуть бути ознакою шахрайства.
Як додатково захистити гроші
- Увімкніть сповіщення про операції — повідомлення в банківському застосунку допоможуть одразу помітити незнайоме списання. Якщо побачили платіж, якого не здійснювали, потрібно повідомити батьків і звернутися до банку.
- Не зберігайте всі гроші на одній картці — для щоденних витрат можна використовувати окремий рахунок із необхідною сумою. Це дозволить обмежити можливі втрати у разі шахрайства.
- У разі підозрілої операції одразу звертайтеся до банку — не намагайтеся вирішити проблему через людей, які телефонують або пишуть вам із вимогами надати дані картки чи коди.
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