Банківські картки для підлітків — які правила безпеки треба знати Сьогодні 15:05 — Фінтех і Картки

Підлітка з карткою в руках

Перша банківська картка дає підлітку більше фінансової свободи, але водночас вчить відповідальності. Щоб гроші не зникли через одну необережну дію, важливо з перших днів знати базові правила безпеки.

Із посиланням на Фінкульт ділимося порадами безпечного користування картками для підлітків.

Основні правила безпеки

Не повідомляти PIN-код — його не можна передавати друзям, знайомим чи людям, які представляються працівниками банку. Не зберігайте PIN у телефоні або на папері поруч із карткою.

— його не можна передавати друзям, знайомим чи людям, які представляються працівниками банку. Не зберігайте PIN у телефоні або на папері поруч із карткою. Не передавати дані картки — номер, термін дії та CVV/CVC можуть використовуватися для онлайн-платежів. Не надсилайте фотографії картки стороннім людям у месенджерах або соцмережах. Справжній працівник банку не повинен просити PIN чи пароль від мобільного банкінгу.

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Не повідомляти коди з SMS та push-повідомлень — якщо отримали код для операції, яку не здійснювали, не передавайте його нікому. Шахраї можуть представлятися банківськими працівниками та просити код нібито для «скасування підозрілої операції» або «захисту рахунку».

— якщо отримали код для операції, яку не здійснювали, не передавайте його нікому. Шахраї можуть представлятися банківськими працівниками та просити код нібито для «скасування підозрілої операції» або «захисту рахунку». Перевіряти дані перед переказом — перед підтвердженням платежу звірте номер картки, суму та ім’я отримувача. Помилка в реквізитах може призвести до переказу іншій людині, а повернення коштів потребуватиме додаткових дій.

— перед підтвердженням платежу звірте номер картки, суму та ім’я отримувача. Помилка в реквізитах може призвести до переказу іншій людині, а повернення коштів потребуватиме додаткових дій. Бути обережними з покупками в інтернеті — встановіть ліміти на онлайн-платежі та використовуйте двофакторну авторизацію. Не переходьте за підозрілими посиланнями про «подарунки», «призи» чи «легкий заробіток». Перед введенням даних картки перевіряйте адресу сайту.

— встановіть ліміти на онлайн-платежі та використовуйте двофакторну авторизацію. Не переходьте за підозрілими посиланнями про «подарунки», «призи» чи «легкий заробіток». Перед введенням даних картки перевіряйте адресу сайту. Не довіряти пропозиціям із вимогою термінової оплати — фрази на кшталт «ви виграли приз — сплатіть комісію», «отримайте подарунок — введіть дані картки» або «терміново підтвердьте особу» можуть бути ознакою шахрайства.

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Як додатково захистити гроші

Увімкніть сповіщення про операції — повідомлення в банківському застосунку допоможуть одразу помітити незнайоме списання. Якщо побачили платіж, якого не здійснювали, потрібно повідомити батьків і звернутися до банку. Не зберігайте всі гроші на одній картці — для щоденних витрат можна використовувати окремий рахунок із необхідною сумою. Це дозволить обмежити можливі втрати у разі шахрайства. У разі підозрілої операції одразу звертайтеся до банку — не намагайтеся вирішити проблему через людей, які телефонують або пишуть вам із вимогами надати дані картки чи коди.

Що варто зробити батькам

Батькам важливо не лише встановлювати обмеження, а й пояснювати підлітку правила безпечного користування грошима. Варто разом обговорити, які дані картки не можна повідомляти, як розпізнати шахрайський дзвінок чи повідомлення, що робити у разі втрати картки та куди звертатися у випадку шахрайства.

Головне правило просте: якщо хтось просить терміново повідомити дані картки, пароль або код підтвердження — не робіть цього та перевірте інформацію через офіційні канали банку, зауважують експерти.

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