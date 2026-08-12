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Банківські картки для підлітків — які правила безпеки треба знати

Фінтех і Картки
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Підлітка з карткою в руках
Підлітка з карткою в руках
Перша банківська картка дає підлітку більше фінансової свободи, але водночас вчить відповідальності. Щоб гроші не зникли через одну необережну дію, важливо з перших днів знати базові правила безпеки.
Із посиланням на Фінкульт ділимося порадами безпечного користування картками для підлітків.

Основні правила безпеки

  • Не повідомляти PIN-код — його не можна передавати друзям, знайомим чи людям, які представляються працівниками банку. Не зберігайте PIN у телефоні або на папері поруч із карткою.
  • Не передавати дані картки — номер, термін дії та CVV/CVC можуть використовуватися для онлайн-платежів. Не надсилайте фотографії картки стороннім людям у месенджерах або соцмережах. Справжній працівник банку не повинен просити PIN чи пароль від мобільного банкінгу.
  • Не повідомляти коди з SMS та push-повідомлень — якщо отримали код для операції, яку не здійснювали, не передавайте його нікому. Шахраї можуть представлятися банківськими працівниками та просити код нібито для «скасування підозрілої операції» або «захисту рахунку».
  • Перевіряти дані перед переказом — перед підтвердженням платежу звірте номер картки, суму та ім’я отримувача. Помилка в реквізитах може призвести до переказу іншій людині, а повернення коштів потребуватиме додаткових дій.
  • Бути обережними з покупками в інтернеті — встановіть ліміти на онлайн-платежі та використовуйте двофакторну авторизацію. Не переходьте за підозрілими посиланнями про «подарунки», «призи» чи «легкий заробіток». Перед введенням даних картки перевіряйте адресу сайту.
  • Не довіряти пропозиціям із вимогою термінової оплати — фрази на кшталт «ви виграли приз — сплатіть комісію», «отримайте подарунок — введіть дані картки» або «терміново підтвердьте особу» можуть бути ознакою шахрайства.
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Як додатково захистити гроші

  1. Увімкніть сповіщення про операції — повідомлення в банківському застосунку допоможуть одразу помітити незнайоме списання. Якщо побачили платіж, якого не здійснювали, потрібно повідомити батьків і звернутися до банку.
  2. Не зберігайте всі гроші на одній картці — для щоденних витрат можна використовувати окремий рахунок із необхідною сумою. Це дозволить обмежити можливі втрати у разі шахрайства.
  3. У разі підозрілої операції одразу звертайтеся до банку — не намагайтеся вирішити проблему через людей, які телефонують або пишуть вам із вимогами надати дані картки чи коди.
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Що варто зробити батькам

Батькам важливо не лише встановлювати обмеження, а й пояснювати підлітку правила безпечного користування грошима. Варто разом обговорити, які дані картки не можна повідомляти, як розпізнати шахрайський дзвінок чи повідомлення, що робити у разі втрати картки та куди звертатися у випадку шахрайства.
Головне правило просте: якщо хтось просить терміново повідомити дані картки, пароль або код підтвердження — не робіть цього та перевірте інформацію через офіційні канали банку, зауважують експерти.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й грошіДитячі карткиКарткиФінграмотність
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