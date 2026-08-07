Які переваги має картка Premium Plus від ПриватБанк Сьогодні 19:33 — Фінтех і Картки

Які переваги має картка Premium Plus від ПриватБанк

Преміальна банківська картка це не лише про статус. Насправді її головна цінність полягає у практичних перевагах, які здатні заощаджувати не лише час, а й гроші.

Для клієнтів, які регулярно подорожують, активно користуються банківськими сервісами або здійснюють великі фінансові операції, преміальний пакет нерідко стає вигіднішою альтернативою окремій оплаті кожної послуги.

Прикладом преміальної картки може слугувати пакет Premium Plus від ПриватБанк

З нею ви отримаєте: заощадження часу, комфорт та швидкість під час подорожей, знижки, пропозиції, а також кешбек. Випуск цієї картки є безкоштовним, а от щомісячне обслуговування становить 400 грн.

Щоправда, гроші за обслуговування можуть не стягуватися, якщо ви щомісячно розраховуватиметесь карткою в торгівельних мережах та інтернеті на суму від 30 тис. грн на місяць.

До уваги беруться витрати з усіх ваших преміальних карток: основних, додаткових, а також карток, відкритих на довірених осіб. За бажання можна сплатити 600 грн та обрати номер картки.

Також за цим пакетом надається пільговий період до 55 днів на суму до 800 тис. гривень.

До преміальних послуг за пакетом Premium Plus входять:

персональний банкір та чат із ним;

преміум-підтримка (допомога з замовленням готівки, перевірка виконання умов доступу до аеропорт-сервісів, консультація щодо причин відмов під час платежів тощо);

консьєрж-сервіс (якісне та швидке розв’язання особистих питань: купівля квитків, реєстрація на рейс, організація дозвілля, доставлення їжі або квітів тощо);

оренда сейфів у банку;

бізнес-школа «Юніор-Банк» (діти premium-клієнтів віком від 6 до 17 років можуть стати студентами цієї бізнес-школи і отримати знання та досвід від топменеджерів ПриватБанку);

страхування онлайн;

операції з ОВДП.

Читайте більше про преміальні картки у статті —

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