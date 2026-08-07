Які переваги має картка Premium Plus від ПриватБанк
До преміальних послуг за пакетом Premium Plus входять:
- персональний банкір та чат із ним;
- преміум-підтримка (допомога з замовленням готівки, перевірка виконання умов доступу до аеропорт-сервісів, консультація щодо причин відмов під час платежів тощо);
- консьєрж-сервіс (якісне та швидке розв’язання особистих питань: купівля квитків, реєстрація на рейс, організація дозвілля, доставлення їжі або квітів тощо);
- оренда сейфів у банку;
- бізнес-школа «Юніор-Банк» (діти premium-клієнтів віком від 6 до 17 років можуть стати студентами цієї бізнес-школи і отримати знання та досвід від топменеджерів ПриватБанку);
- страхування онлайн;
- операції з ОВДП.
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