Заробітна плата, яку отримують українці з-за кордону, скоротилася на 23,6% - НБУ Сьогодні 13:00 — Фінтех і Картки

Заробітна плата, яку отримують українці з-за кордону, скоротилася на 23,6% - НБУ

Обсяги приватних грошових переказів знизилися на 8,4% та становили 0,6 млрд доларів у червні.

Про це йдеться в даних НБУ , передають Українські Новини.

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 23,6%; інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зросли на 8%.

Загалом грошові перекази, надіслані офіційними каналами, скоротилися на 5%, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 14,8% порівняно з червнем минулого року.

Усього за січень — червень 2026 року обсяги грошових переказів скоротилися на 6,9%: чиста оплата праці знизилася на 21,3%, а приватні трансферти зросли на 13,3%.

Обсяги приватних грошових переказів у 2025 році зменшилися на 14,7% та становили 8 млрд доларів.

У 2024 році обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 15,2% до 9,6 млрд доларів.

У 2023 році обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили 11,6 млрд доларів.

2021 року обсяги грошових переказів в Україну збільшилися на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.

У 2020 році обсяги грошових переказів зросли на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

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