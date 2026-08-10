ПриватБанк готується запустити платні підписки з кращими тарифами та бонусами Сьогодні 16:00 — Фінтех і Картки

Реклама неанонсованого сервісу в київському метро, kosht.media

ПриватБанк готує запуск платної підписки з додатковими перевагами для клієнтів. Сервіс передбачатиме щомісячну оплату, натомість користувачі отримуватимуть вигідніші тарифи та додаткові можливості.

Про це пише Кошт.

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Що відомо про підписку ПриватБанку

Сервіс поки офіційно не анонсований. Водночас банк уже запустив онлайн-рекламу без детальної інформації про умови підписки, а на рекламних бордах у метро вказана назва «Приват Підписки».

Паралельно сервіс тестують серед певної групи з повною забороною на розголошення. Попри це, в соціальних мережах вже є деякі деталі майбутньої підписки

Попередньо після запуску буде доступно три варіанти:

«Приват» — звичний і нинішній набір послуг та тарифів;

«Приват Pro» — 129 грн на місяць;

«Спільно Pro» — 300 грн на місяць.

Які переваги отримають підписники

Для підписників передбачені вигідніші пропозиції кешбеку, вищі ставки за депозитами та дещо кращі умови за кредитними картками.

Також можна буде оплачувати без комісії мобільний зв’язок та комунальні послуги. При цьому оплата таких послуг у багатьох банках є базовою опцією без додаткових умов.

Серед кредитних переваг — збільшення пільгового періоду на сім днів: із 55 до 62 днів.

Зазначається, що продукт лише тестується і надалі можуть бути зміни як в умовах, так і тарифах. Та попередньо підписки не зачіпають один з ключових докорів клієнтів до ПриватБанку — комісії при карткових переказах навіть між власними рахунками (Універсальна — Картка для виплат).

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Тож навіть з платною підпискою поповнення власної «Картки для виплат» з власної картки «Універсальна» буде з комісією.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що ПриватБанк розробляє рішення, яке дозволить здійснювати верифікацію та підтвердження операцій без використання телефонного номера, а лише за наявності доступу до інтернету.

Також ми розповідали , що ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.

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