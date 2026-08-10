ПриватБанк готується запустити платні підписки з кращими тарифами та бонусами

Для підписників передбачені вигідніші пропозиції кешбеку, вищі ставки за депозитами та дещо кращі умови за кредитними картками.
Також можна буде оплачувати без комісії мобільний зв’язок та комунальні послуги. При цьому оплата таких послуг у багатьох банках є базовою опцією без додаткових умов.
Серед кредитних переваг — збільшення пільгового періоду на сім днів: із 55 до 62 днів.
Зазначається, що продукт лише тестується і надалі можуть бути зміни як в умовах, так і тарифах. Та попередньо підписки не зачіпають один з ключових докорів клієнтів до ПриватБанку — комісії при карткових переказах навіть між власними рахунками (Універсальна — Картка для виплат).
Тож навіть з платною підпискою поповнення власної «Картки для виплат» з власної картки «Універсальна» буде з комісією.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що ПриватБанк розробляє рішення, яке дозволить здійснювати верифікацію та підтвердження операцій без використання телефонного номера, а лише за наявності доступу до інтернету.
Також ми розповідали, що ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.