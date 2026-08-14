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НБУ розширив коло абонентів Системи BankID — подробиці

Фінтех і Картки
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НБУ розширив коло абонентів Системи BankID — подробиці
НБУ розширив коло абонентів Системи BankID — подробиці
Національний банк України розширює коло абонентів Системи BankID НБУ та сприяє стабільному зростанню попиту на дистанційні послуги в державному та комерційному секторах.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
За перше півріччя 2026 року користувачі Системи BankID НБУ здійснили 66 млн успішних електронних ідентифікацій, що на 30% або на 15,2 млн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Підтверджує універсальність системи та її здатність інтегруватися у будь-яку галузь для зручної взаємодії з користувачами і те, що протягом першого півріччя цього року до неї приєдналися вісім нових абонентів з різних сфер: освіти, зв’язку, ритейлу, фінтеху.
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Зокрема, до системи підключено паспортний сервіс ДП «ДОКУМЕНТ», користувачі якого верифікуватимуться через Систему BankID НБУ під час запису в електронну чергу.
Д системи в першому півріччі 2026 року підключилися:
  • ТОВ «ТРИМОБ» (3Mob) — для верифікації користувачів під час надання послуг зв’язку;
  • ТОВ «ЗАКАЗ.ЮА» (zakaz.ua) та ТОВ «ГЛОВОАПП УКРАЇНА» (Glovo) — для швидкої перевірки віку покупців під час доставки продуктів;
  • ТОВ «ФЕОДАЛ» (застосунок «МоЄ») — для автентифікації користувачів під час доступу до переліку власних об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок;
  • три фінансові компанії — для ідентифікації користувачів під час надання послуг онлайн-кредитування.
«Зростання кількості електронних ідентифікацій у Системі BankID НБУ та розширення кола її абонентів демонструють сталий попит на безпечні інструменти дистанційної взаємодії. Ми бачимо, що система є універсальним рішенням для різних сфер діяльності, а її подальший розвиток сприяє розширенню доступу громадян до якісних цифрових сервісів — як державних, так і комерційних», — зазначила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Ольга Василєва.
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Нагадуємо, що в червні 2026 року в Системі BankID НБУ відновилися тарифи на послуги, що надаються Національним банком її комерційним абонентам: банкам та іншим юридичним особам — власникам комерційних сервісів (це не стосується користувачів системи — фізичних осіб). Це дасть змогу покривати операційні витрати на супроводження системи та сприятиме її подальшому ефективному розвитку.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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