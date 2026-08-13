Українці та бізнес переказали за кордон понад $50 млрд за пів року Сьогодні 10:00 — Фінтех і Картки

В Україну надійшло понад 4 млн платежів на суму $36,95 млрд

Упродовж першого півріччя 2026 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази.

Про це повідомляє Національний банк України.

Загалом за січень-червень цього року в межах України здійснено понад 1,4 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

Кредитові перекази домінують

У першому півріччі 2026 року послуги з виконання платіжних операцій із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету населенню й бізнесу надавали 60 банків і три небанківські фінансові установи.

Загалом у січні-червні 2026 року обсяги відповідних операцій населення та бізнесу зросли. У межах України за цей період із застосуванням кредитового трансферу здійснено 1,4 млрд операцій на суму майже 27,5 трлн грн. Для порівняння, у першому півріччі 2025 року було проведено 1,6 млрд таких операцій на суму 22,5 трлн грн.

Упродовж першого півріччя 2026 року також здійснювалися транскордонні операції із застосуванням кредитового трансферу.

Загалом за січень-червень цього року в межах України здійснено понад 1,4 млрд платіжних операцій, bank.gov.ua

В Україну надійшло понад 4 млн платежів на суму $36,95 млрд в еквіваленті. У першому півріччі 2025 року таких операцій було 5,5 млн на суму $32,68 млрд в еквіваленті.

З України здійснено понад 1,4 млн платежів на суму $50,62 млрд в еквіваленті. Роком раніше було проведено 1,1 млн операцій на суму $40,71 млрд в еквіваленті.

За цей період здійснено 1,9 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 10,54 млрд грн. У першому півріччі 2025 року таких операцій було 1,1 млн на суму 7,10 млрд грн.

В Україну надійшло понад 4 млн платежів на суму $36,95 млрд в еквіваленті, bank.gov.ua

Операції в межах України

У першому півріччі 2026 року найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 1,1 млрд, або 77,18% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб’єктів господарювання: 25,6 трлн грн, або 93,13% від загальної суми.

Транскордонні операції

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону в першому півріччі 2026 року надійшло майже 2,7 млн платежів, або 66,22% від загальної кількості операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу.

Водночас $35,31 млрд в еквіваленті, або 95,55% від загальної суми таких платежів, надійшло з-за кордону на користь суб’єктів господарювання за зовнішньоекономічними контрактами.

Найбільше коштів в Україну надходило з:

країн ЄС — 47,18%;

Швейцарії — 19,04%;

США — 11,04%.

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснив бізнес за зовнішньоекономічними контрактами. Йдеться про 0,6 млн операцій на суму $50,31 млрд в еквіваленті.

Це становить 43,61% від загальної кількості та 99,40% від загальної суми таких платіжних операцій відповідно. Географічно найбільше коштів було переказано до:

країн ЄС — 61,51%;

Швейцарії — 9,26%;

США — 5,56%.

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