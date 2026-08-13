Українці та бізнес переказали за кордон понад $50 млрд за пів року

У першому півріччі 2026 року послуги з виконання платіжних операцій із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету населенню й бізнесу надавали 60 банків і три небанківські фінансові установи.
Загалом у січні-червні 2026 року обсяги відповідних операцій населення та бізнесу зросли. У межах України за цей період із застосуванням кредитового трансферу здійснено 1,4 млрд операцій на суму майже 27,5 трлн грн. Для порівняння, у першому півріччі 2025 року було проведено 1,6 млрд таких операцій на суму 22,5 трлн грн.
Упродовж першого півріччя 2026 року також здійснювалися транскордонні операції із застосуванням кредитового трансферу.
В Україну надійшло понад 4 млн платежів на суму $36,95 млрд в еквіваленті. У першому півріччі 2025 року таких операцій було 5,5 млн на суму $32,68 млрд в еквіваленті.
З України здійснено понад 1,4 млн платежів на суму $50,62 млрд в еквіваленті. Роком раніше було проведено 1,1 млн операцій на суму $40,71 млрд в еквіваленті.
За цей період здійснено 1,9 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 10,54 млрд грн. У першому півріччі 2025 року таких операцій було 1,1 млн на суму 7,10 млрд грн.
Операції в межах України
У першому півріччі 2026 року найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 1,1 млрд, або 77,18% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.
Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб’єктів господарювання: 25,6 трлн грн, або 93,13% від загальної суми.
На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону в першому півріччі 2026 року надійшло майже 2,7 млн платежів, або 66,22% від загальної кількості операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу.
Водночас $35,31 млрд в еквіваленті, або 95,55% від загальної суми таких платежів, надійшло з-за кордону на користь суб’єктів господарювання за зовнішньоекономічними контрактами.
Найбільше коштів в Україну надходило з:
країн ЄС — 47,18%;
Швейцарії — 19,04%;
США — 11,04%.
Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснив бізнес за зовнішньоекономічними контрактами. Йдеться про 0,6 млн операцій на суму $50,31 млрд в еквіваленті.
Це становить 43,61% від загальної кількості та 99,40% від загальної суми таких платіжних операцій відповідно. Географічно найбільше коштів було переказано до: