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НБУ розширив перелік валютних операцій для NovaPay

Фінтех і Картки
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НБУ розширив перелік валютних операцій для NovaPay
НБУ розширив перелік валютних операцій для NovaPay
Національний банк України розширив перелік валютних операцій, які може здійснювати ТОВ «НоваПей». До нього додали фінансову платіжну послугу з еквайрингу платіжних інструментів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Які послуги зможе надавати NovaPay

11 серпня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення видати ТОВ «НоваПей» нову ліцензію на здійснення валютних операцій.
Нова ліцензія охоплює дві фінансові платіжні послуги:
  • переказ коштів без відкриття рахунку;
  • здійснення еквайрингу платіжних інструментів.
Водночас Комітет відкликав у ТОВ «НоваПей» попередню ліцензію, яка передбачала здійснення валютних операцій лише в межах фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

Чому НБУ видав нову ліцензію

Рішення ухвалено відповідно до пункту 72 розділу VI Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2023 року № 43 зі змінами.
Положення передбачає, що рішення про відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій ухвалюється одночасно з рішенням про видачу нової ліцензії у разі розширення переліку валютних операцій.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що NovaPay отримала нового керівника. Ігоря Приходька призначено генеральним директором NovaPay. До виконання обов’язків він приступив 11 серпня 2026 року.
Також ми розповідали, що NovaPay із 1 червня розширює дію зниженого тарифу на оплату посилок із післяплатою. Нові умови стосуються клієнтів, які розраховуються картками NovaPay. Тариф у розмірі 1% + 10 грн діє не лише під час оплати в мобільних застосунках NovaPay та Нової пошти, а й у відділеннях, на касах самообслуговування та при оплаті через автосписання. Водночас для оплат готівкою або картками іншої фінустанови умови залишаються без змін — 2% + 20 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
NovaPayНБУВалютні операції
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