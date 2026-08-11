0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

NovaPay отримала нового керівника

258
Ігоря Приходька призначено генеральним директором NovaPay
Ігоря Приходька призначено генеральним директором NovaPay
Ігоря Приходька призначено генеральним директором NovaPay. До виконання обов’язків він приступив 11 серпня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що до команди NovaPay Ігор Приходько приєднався в листопаді 2016 року на посаді фінансового директора.

Досвід Ігоря Приходька

До призначення генеральним директором Ігор Приходько пройшов більшість ключових управлінських функцій у банківському бізнесі. Він має досвід у фінансовому управлінні, управлінні ризиками, розвитку бізнесу та комерційних напрямах.
Це поєднання експертиз дає йому змогу розуміти потреби клієнтів, вимоги регулятора та плани компанії щодо подальшого розвитку, кажуть у компанії.
У 2022 році Ігор Приходько добровільно вступив до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях. За це він отримав статус ветерана. Після завершення військової служби Приходько повернувся до NovaPay і продовжив розвивати компанію.
«NovaPay зараз перебуває на етапі активного розвитку. Моє завдання — зберегти цей темп і зробити так, щоб стратегія компанії не залишалася на папері, а втілювалася в щоденних рішеннях команди. Ми продовжимо розвивати цифрові продукти, масштабувати платіжну інфраструктуру як в Україні, так і за кордоном, та впроваджувати нові фінансові рішення. Це дозволить нам створювати найкращий клієнтський досвід, приносити реальну цінність користувачам та забезпечувати стале зростання компанії», — сказав Ігор Приходько.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems