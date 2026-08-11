NovaPay отримала нового керівника

Ігоря Приходька призначено генеральним директором NovaPay. До виконання обов’язків він приступив 11 серпня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що до команди NovaPay Ігор Приходько приєднався в листопаді 2016 року на посаді фінансового директора.
Досвід Ігоря Приходька
До призначення генеральним директором Ігор Приходько пройшов більшість ключових управлінських функцій у банківському бізнесі. Він має досвід у фінансовому управлінні, управлінні ризиками, розвитку бізнесу та комерційних напрямах.
Це поєднання експертиз дає йому змогу розуміти потреби клієнтів, вимоги регулятора та плани компанії щодо подальшого розвитку, кажуть у компанії.
У 2022 році Ігор Приходько добровільно вступив до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях. За це він отримав статус ветерана. Після завершення військової служби Приходько повернувся до NovaPay і продовжив розвивати компанію.
«NovaPay зараз перебуває на етапі активного розвитку. Моє завдання — зберегти цей темп і зробити так, щоб стратегія компанії не залишалася на папері, а втілювалася в щоденних рішеннях команди. Ми продовжимо розвивати цифрові продукти, масштабувати платіжну інфраструктуру як в Україні, так і за кордоном, та впроваджувати нові фінансові рішення. Це дозволить нам створювати найкращий клієнтський досвід, приносити реальну цінність користувачам та забезпечувати стале зростання компанії», — сказав Ігор Приходько.