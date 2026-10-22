Прогноз курсу долара та євро на тиждень! Банкір розповів скільки коштуватиме валюта (відео)

Дороге пальне, прискорення інфляції та значний дефіцит зовнішньої торгівлі створюють додатковий тиск на гривню. Водночас Національний банк України 29 жовтня має ухвалити рішення щодо облікової ставки. На світових ринках тим часом дорожчає нафта, що позначається на очікуваннях щодо інфляції та вартості дорогоцінних металів.

Про це розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у новому відео на нашому YouTube-каналі

Гривня перебуває під тиском

На українську валюту впливає одразу кілька чинників: вартість імпортного пального, прискорення інфляції та значний дефіцит зовнішньої торгівлі. Дорожчі нафтопродукти змушують імпортерів витрачати більше валюти на закупівлі. Водночас зростання вартості пального підвищує витрати на транспортування та виробництво, що зрештою позначається на цінах товарів і послуг.

Додатковим чинником залишається інфляція. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%. Якщо в жовтні зростання становитиме 1,7−2%, річна інфляція може прискоритися приблизно до 10,9−11,2%. Зростання цін впливає не лише на купівельну спроможність гривні. Коли населення очікує подальшого подорожчання товарів, частина людей намагається захистити заощадження, зокрема купуючи іноземну валюту. Це підтримує попит на долари та євро.

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Водночас основною причиною інфляційного тиску в Україні залишається війна. Руйнування енергетичної інфраструктури й виробництв, логістичні проблеми та додаткові витрати бізнесу сприяють зростанню цін. Саме тому повністю усунути інфляційний тиск лише монетарними рішеннями неможливо.

Ще одним чинником тиску на гривню залишається значна різниця між імпортом та експортом товарів. За дев’ять місяців імпорт товарів перевищив $75,1 млрд, тоді як експорт становив майже $29,6 млрд. Відповідно, товарний дефіцит сягнув приблизно $45,5 млрд. Це означає, що Україна витрачає на придбання товарів за кордоном значно більше, ніж отримує від їхнього експорту. Для оплати імпорту потрібна іноземна валюта, тому попит на неї залишається високим навіть за відсутності панічних настроїв на ринку.

Що вирішить НБУ щодо облікової ставки

Однією з головних подій для фінансового ринку стане засідання Національного банку України 29 жовтня. НБУ може залишити облікову ставку на рівні 16% або підвищити її до 16,5%. Якщо регулятор вирішить підвищити ставку, це може посилити привабливість гривневих заощаджень і допомогти стримати інфляційні очікування.

Важливу роль у підтриманні стабільності відіграють і міжнародні резерви України. На початок жовтня вони становили $47,1 млрд. Цього обсягу достатньо приблизно на чотири місяці імпорту. За умови належного надходження міжнародного фінансування до кінця року резерви можуть наблизитися до $70 млрд.

Достатній обсяг резервів дає регулятору більше можливостей для згладжування надмірних коливань валютного ринку.

Яким буде курс долара та євро цього тижня

Попри економічні чинники, що створюють тиск на гривню, банкір прогнозує відносну стабільність валютного ринку протягом наступного тижня.

За його оцінкою, на міжбанківському ринку долар перебуватиме в діапазоні 44,85−45,25 грн, а євро — 50−51 грн.

На готівковому ринку очікуються дещо ширші коридори:

долар 44,80−45,50 грн;

євро 50−52 грн.

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За словами банкіра, протягом дня коливання на міжбанківському ринку можуть становити 5−15 коп. за долар. У комерційних банках вони можуть сягати 10−20 коп., а в обмінних пунктах до 30 коп.

Прогнозований діапазон коливань протягом тижня становить 1−1,5% від початкового курсу. Наприклад, якщо долар на початку тижня коштує 45 грн, коливання на 1% дорівнюватиме 45 коп., а на 1,5% - приблизно 68 коп.

Де вигідніше купувати та продавати валюту

Велике значення має не лише загальний курс, а й різниця між цінами купівлі та продажу. Саме вона визначає, скільки може втратити людина під час обміну валюти. На міжбанківському ринку різниця між купівлею та продажем становитиме до 15 коп. за долар і до 20 коп. за євро.

У комерційних банках цей спред буде більшим:

за долар 50−60 коп.;

за євро 80 коп.-1 грн.

В обмінних пунктах різниця може становити 60 коп.-1 грн за долар і 1−1,3 грн за євро.

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Відрізнятимуться й курси в різних установах. На готівковому ринку в комерційних банках різниця між курсами купівлі може становити 20−30 коп. за долар і 30−50 коп. за євро. В обмінних пунктах вона може сягати 30−50 коп. за долар і 50−70 коп. за євро.

Різниця між курсами продажу в банках становитиме 10−20 коп. за долар і 20−30 коп. за євро. В обмінниках вона може сягати 30−50 коп. за долар і до 50 коп. за євро.

Отже, перед обміном варто порівнювати пропозиції різних установ. Через ширший спред купівля та подальший продаж тієї самої валюти в обміннику може виявитися невигідною.

Водночас готівковий ринок, за оцінкою банкіра, загалом рухатиметься слідом за міжбанком. Середня різниця між ними становитиме близько 10−15 коп.