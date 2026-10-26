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Купівля валюти в Україні: які регіони показали найбільше зростання

Валюта
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Понад чверть усієї готівкової іноземної валюти у вересні українці придбали в Києві.
Понад чверть усієї готівкової іноземної валюти у вересні українці придбали в Києві.
У вересні українці придбали готівкової іноземної валюти на 93,2 млрд грн, а продали на 60,2 млрд грн. Таким чином, купівля перевищила продаж на 33 млрд грн. За підсумками дев’яти місяців 2026 року ця різниця становила вже 225,6 млрд грн, що на 16,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Не думаю, що варто шукати в цих цифрах якусь сенсацію. Під час війни люди хочуть мати заощадження, до яких можна отримати доступ у будь-який момент. І це цілком зрозуміле бажання», — зазначив Гетманцев.
Він звернув увагу, що статистика не дає відповіді, скільки придбаної валюти люди відкладають, а скільки витрачають на поточні потреби.

У яких регіонах найбільше купували валюту

Понад чверть усієї готівкової іноземної валюти у вересні українці придбали в Києві.
Найбільше зростання купівлі зафіксували в Запорізькій області (+44%). На другому місці опинилася Харківська область, де показник збільшився на 34,9%. У Дніпропетровській області купівля валюти зросла на 23,1%.
У яких регіонах найбільше купували валюту
У яких регіонах найбільше купували валюту, Інфографіка: Telegram-канал Данила Гетманцева
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав, що Національний банк поступово збільшуватиме курсові коливання, рухаючись до рівня 45,8 грн за долар до кінця року.
Також ми розповідали, що в третьому кварталі 2026 року український бізнес погіршив оцінки перспектив економіки на найближчі 12 місяців. Компанії очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг, а також несприятливого фінансово-економічного розвитку власних підприємств. Інфляційні очікування майже не змінилися, тоді як прогнозований курс долара та євро дещо зріс.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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