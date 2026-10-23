Долар по 46+ гривень та інфляція 11%! Що чекає на ваші заощадження

До кінця року інфляція в Україні може перевищити 10%, а курс долара — становити близько 46 грн або трохи більше. Водночас у Національному банку не очікують значного знецінення гривні.

Про це розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман у новому відео на каналі Finance.ua . Він пояснив, чого очікувати від цін і валютного ринку та як рішення НБУ впливають на ці процеси.

Наскільки реальною є інфляція понад 10%

Національний банк очікує, що за підсумками року інфляція буде трохи вищою за 10%. Наприкінці жовтня регулятор має оновити макроекономічний прогноз.

За словами Фурмана, війна залишається одним із чинників, що впливають на інфляційні процеси. Водночас він не очікує надмірного зростання цін, яке призвело б до цінової нестабільності.

Обирайте лише надійні банки для депозитів. У цьому вам завжди допоможе каталог від Finance.ua. 💰

Щоб стримувати інфляцію, НБУ проводить жорстку монетарну політику. Облікова ставка наразі становить 16%. Висока ставка робить гроші дорожчими, стримує споживання та стимулює заощадження. Це допомагає поступово знижувати інфляцію. Коли тенденція до сповільнення зростання цін стане стійкою, Нацбанк зможе почати знижувати облікову ставку.

Яким буде курс долара до кінця року

За оцінкою Василя Фурмана, до кінця року курс долара може становити близько 46 грн або трохи більше. Водночас він наголошує, що точно передбачити значення курсу неможливо.

За режиму керованої гнучкості курс визначається попитом і пропозицією на валютному ринку. На нього також впливають зовнішні економічні чинники та очікування населення.

Читайте також НБУ тестує нові рівні для курсу гривні — аналітики

Наприклад, зміцнення долара щодо інших валют може впливати й на курс гривні . Водночас у той самий період гривня може зміцнюватися щодо євро.

«Я не бачу також ніяких тенденцій на таке велике знецінення національної валюти», — зазначив Фурман.

Курс, закладений у бюджеті, vs реальний

У державному бюджеті на кінець року закладено середній розрахунковий курс на рівні 45,7 грн за долар. Проте ця цифра не є зобов’язанням для Національного банку.

Як пояснив Фурман, бюджетний курс використовують для розрахунку частини доходів і видатків, виражених в іноземній валюті. Він має технічний характер і не визначає, яким буде фактичний курс на валютному ринку.

За словами члена Ради НБУ, цього року гривня вже девальвувала приблизно на 5−7% від початку року. Водночас валютна політика регулятора спрямована на те, щоб уникати значних курсових коливань і сприяти зниженню інфляції.