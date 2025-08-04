Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки — Finance.ua
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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Валюта
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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
На початку серпня курс гривні залишатиметься стабільним без серйозних коливань.
Про це членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла в коментарі Finance.ua.
За її словами, низька волатильність і поступове укріплення гривні минулого тижня свідчать про ефективність монетарної політики та адекватний баланс попиту і пропозиції на міжбанку. Офіційний середній курс в останній тиждень липня становив 41,77 грн/$, що відповідає очікуваному діапазону НБУ й забезпечує передбачуваність для валютних операцій:
  • 28 липня — 41,7824 грн/$;
  • 29 липня — 41,7997 грн/$;
  • 30 липня — 41,7886 грн/$;
  • 31 липня — 41,7662 грн/$;
  • 1 серпня — 41,7132 грн/$.

Готівковий ринок

Протягом тижня курс долара в касах банків демонстрував високу стійкість та незначні коливання у вузькому діапазоні. В понеділок середні ціни в касах банків тримались у межах 41,41 грн/$-41,94 грн/$, мінімально, на 1 копійку, долар подешевшав у вівторок та середу (41,40 грн/$-41,93 грн/$).
У четвер гривня укріпилася до 41,37 грн/$-41,90 грн/$, а п`ятниця завершилася на рівні 41,39−93 грн/$. Це свідчить про збалансований валютний ринок, відсутність значущих зовнішніх чи внутрішніх шоків і стабільну політику НБУ щодо підтримки гривні.

Міжбанк

На міжбанківському рину курс долара рухався у вузькому коридорі: понеділок стартував з 41,77 грн/$ і завершився на 41,72 грн/$ з тимчасовим стрибком до 41,83 грн/$ в середині дня, у вівторок долар збільшився у ціні на 8 копійок — з 41,73 грн/$ до 41,81 грн/$, а в середу подешевшав на 9 копійок — з 41,78 грн/$ до з 41,69 грн/$.
В цьому ж діапазоні котирування рухались у четвер — з 41,69 грн/$ до 41,74 грн/$, а завершився тиждень у п’ятницю на 41,81 грн/$. Такі денні динамічні «стрибки» не сигналізують про довготривалі тренди.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Згідно з офіційним звітом регулятора, минулого тижня Нацбанк дещо пом’якшив інтервенційну політику: на 21% зменшив продаж валюти протягом 28 липня — 1 серпня порівняно з тижнем раніше — $639,50 млн проти $811,50 млн та відкупив $0,5 млн.
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Прогноз на цей тиждень

На початку серпня курс гривні залишатиметься доволі стабільним без серйозних коливань, 4−8 серпня повинні пройти без різких «стрибків», з волатильністю не перевищить 25−30 копійок, якщо не зміняться поточні ринкові та фундаментальні умови.
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За матеріалами:
Finance.ua
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