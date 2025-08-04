Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

На початку серпня курс гривні залишатиметься стабільним без серйозних коливань.

Про це членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла в коментарі Finance.ua.

За її словами, низька волатильність і поступове укріплення гривні минулого тижня свідчать про ефективність монетарної політики та адекватний баланс попиту і пропозиції на міжбанку. Офіційний середній курс в останній тиждень липня становив 41,77 грн/$, що відповідає очікуваному діапазону НБУ й забезпечує передбачуваність для валютних операцій:

28 липня — 41,7824 грн/$;



29 липня — 41,7997 грн/$;

30 липня — 41,7886 грн/$;

31 липня — 41,7662 грн/$;

1 серпня — 41,7132 грн/$.

Готівковий ринок

Протягом тижня курс долара в касах банків демонстрував високу стійкість та незначні коливання у вузькому діапазоні. В понеділок середні ціни в касах банків тримались у межах 41,41 грн/$-41,94 грн/$, мінімально, на 1 копійку, долар подешевшав у вівторок та середу (41,40 грн/$-41,93 грн/$).

У четвер гривня укріпилася до 41,37 грн/$-41,90 грн/$, а п`ятниця завершилася на рівні 41,39−93 грн/$. Це свідчить про збалансований валютний ринок, відсутність значущих зовнішніх чи внутрішніх шоків і стабільну політику НБУ щодо підтримки гривні.

Міжбанк

На міжбанківському рину курс долара рухався у вузькому коридорі: понеділок стартував з 41,77 грн/$ і завершився на 41,72 грн/$ з тимчасовим стрибком до 41,83 грн/$ в середині дня, у вівторок долар збільшився у ціні на 8 копійок — з 41,73 грн/$ до 41,81 грн/$, а в середу подешевшав на 9 копійок — з 41,78 грн/$ до з 41,69 грн/$.

В цьому ж діапазоні котирування рухались у четвер — з 41,69 грн/$ до 41,74 грн/$, а завершився тиждень у п’ятницю на 41,81 грн/$. Такі денні динамічні «стрибки» не сигналізують про довготривалі тренди.

Згідно з офіційним звітом регулятора, минулого тижня Нацбанк дещо пом’якшив інтервенційну політику: на 21% зменшив продаж валюти протягом 28 липня — 1 серпня порівняно з тижнем раніше — $639,50 млн проти $811,50 млн та відкупив $0,5 млн.

Прогноз на цей тиждень

На початку серпня курс гривні залишатиметься доволі стабільним без серйозних коливань, 4−8 серпня повинні пройти без різких «стрибків», з волатильністю не перевищить 25−30 копійок, якщо не зміняться поточні ринкові та фундаментальні умови.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.