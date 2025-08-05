Аналітики ICU дали прогноз курсу валют — Finance.ua

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Аналітики ICU дали прогноз курсу валют

Валюта
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Аналітики ICU дали прогноз курсу валют
Аналітики ICU дали прогноз курсу валют
Як пишуть аналалітики ICU, Національний банк зберігає коливання курсу гривні до долара США незначними та, користуючись відсутністю пікових покупок валюти, зменшує інтервенції.
Наприкінці липня дефіцит валюти на ринку скоротився на третину до $342 млн. Завдяки цьому НБУ зменшив інтервенції на 21% до $640 млн — трошки більше середньотижневого обсягу за час повномасштабної війни.
Про це пишуть аналітики ICU у своєму прогнозі.
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Яким буде курс
Курс гривні до долара США продовжив коливатися неподалік 41.8 грн/$ з мінімальним впливом на роздрібний сегмент. НБУ встановив на сьогодні офіційний курс на рівні 41.76 грн/$.
Роздрібна вартість долара США в системно важливих банках наприкінці п’ятниці залишилася поблизу 41.5−42 грн/$.
Аналітики ICU дали прогноз курсу валют
Водночас курс долара США відносно євро посилився, тож європейська валюта в Україні подешевшала майже на 3% до 47.6 грн/євро (офіційний курс).
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Євро безготівковий обвалився з 49,10 до 47,75 грн, а готівковий з 49,40 до 48,15 грн. Головним чинником такого обвалу стала реакція світового ринку на угоду між США та Європою. Про це пише Мінфін в огляді фінансового експерта Шевчишина Андрія.
За матеріалами:
Finance.ua
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