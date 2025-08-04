Чому обвалився євро та чи продовжить падіння цього тижня — Finance.ua

Чому обвалився євро та чи продовжить падіння цього тижня
Євро безготівковий обвалився з 49,10 до 47,75 грн, а готівковий з 49,40 до 48,15 грн. Головним чинником такого обвалу стала реакція світового ринку на угоду між США та Європою.
Про це пише Мінфін в огляді фінансового експерта Олексія Козирєва.
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Окрім омріяних 15% мита, ЄС отримав кабальні зобов’язання по інвестиціях на $600 млрд та закупівлі палива на $750 млрд, плюс військові закупівлі на сотні мільярдів доларів.
Пізніше стало відомо, що всі ці інвестиції в американську економіку та закупівлі ЄС має здійснити до 2028 року (наступні вибори президента США), що робить угоду майже нереальною для виконання. В результаті, пара євро/долар на світових ринках обвалився на 3% за тиждень і потягнула за собою курс євро до гривні.
І лише погана статистика США по ринку праці, яка відкриває шлях до зниження облікової ставки США вже в вересні, підняла хвилею пару євро/долар до рівня 1,158. Але хвиля зійде, й євро відновить зниження. Оскільки вплив торгової угоди більший за вплив облікової ставки. Та якщо ринок зрозуміє що виконувати кабальну угоду ЄС не буде, то тут можливі варіанти.
Валютний прогноз на 4−8 серпня
Слабкість євро розв’язує регулятору руки для послаблення гривні. Авжеж, на рівному місці послабляти не будуть, проте при наростаючому попиті будуть спускати пар. Особливо розуміючи необхідність в послабленні споживчого імпорту на фоні його високих рівнів.
Отже, міжбанк буде повільно спускатись у зону 42 грн за долар, а готівка може пробити цю позначку. Євро, в свою чергу, піде за парою євро/долар, які після п’ятничного зростання на слабкій статистиці Штатів, скоріше відновить корекцію. Екперт очікує, що безготівковий євро залишиться в зоні 47−48 грн, а готівковий скотиться нижче 48 грн.
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