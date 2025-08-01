НБУ продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з лютого — Finance.ua

НБУ продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з лютого
У липні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 3,436 млрд доларів, що на 16% більше від обсягу чистого продажу у червні (2,961 млрд доларів).
Про це свідчать дані НБУ.
У липні НБУ майже не купував валюту, а продав 3,436 млрд доларів.
Для порівняння, у червні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,961 млрд доларів, що на 1% більше від обсягу чистого продажу у травні (2,923 млрд доларів).
У травні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,923 млрд доларів, що на 30% більше від обсягу чистого продажу у квітні (2,244 млрд доларів).
У квітні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,244 млрд доларів, що на 14% менше від обсягу чистого продажу у березні (2,608 млрд доларів).
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