НБУ продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з лютого — Finance.ua

НБУ продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з лютого Сьогодні 14:11 — Валюта

НБУ продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з лютого

У липні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 3,436 млрд доларів, що на 16% більше від обсягу чистого продажу у червні (2,961 млрд доларів).

Про це свідчать дані НБУ

У липні НБУ майже не купував валюту, а продав 3,436 млрд доларів.

Для порівняння, у червні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,961 млрд доларів, що на 1% більше від обсягу чистого продажу у травні (2,923 млрд доларів).

У травні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,923 млрд доларів, що на 30% більше від обсягу чистого продажу у квітні (2,244 млрд доларів).

У квітні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,244 млрд доларів, що на 14% менше від обсягу чистого продажу у березні (2,608 млрд доларів).

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.