Курс долара та євро в серпні — прогноз банкіра Сьогодні 09:04 — Валюта

Курс долара та євро в серпні — прогноз банкіра

Курс долара у серпні залежатиме від низки чинників, зокрема розвитку експорту, внутрішньоекономічних факторів, обсягу макрофінансової допомоги та початку бюджетного процесу. Ймовірно, протягом останнього місяця літа курс триматиметься в межах 41,8−42,4 грн за $1.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, глава правління Глобус банку Сергій Мамедов у коментарі Фактам ICTV.

У серпні валютний ринок житиме за трендами червня-липня, а саме: курс долара перебуватиме на «плато» — без істотних змін коридорів. Основні події розгортатимуться в межах 41,8−42,4 грн/1 $, заявив експерт.

Головний гравець — Національний банк, який має вдосталь важелів коригувати курс долара як основної іноземної валюти в Україні.

Однак євро буде менш передбачуване. Його курс формуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро та внутрішніх курсів пари гривня / долар, припустив Мамедов. Можна очікувати, що основні коливання євровалюти можуть відбуватися в межах 48−50 грн.

«Щодо вартості долара, то стабільність курсу почасти залежить від досить позитивних тенденцій в економіці, що супроводжуються поступовим зниженням інфляційної напруги», — сказав Мамедов.

У червні інфляція становила 0,7% за місяць, а у липні, за всіма ознаками, вона буде від 0,5% до 0,7% - свіжа статистика з’явиться на початку серпня.

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«Але, як я вже зазначив, курсова стабільність є важливим наслідком ефективної стратегії НБУ: завдяки режиму „керованої гнучкості“ регулятор має змогу за потреби вирівнювати попит і пропозицію через обсяги валютних інтервенцій», — зазначив експерт.

Серпневі тенденції вартості долара ще залежатимуть від низки чинників. Як пояснив експерт, серед них:

розвиток експорту — в умовах нових економічних взаємин з ЄС, згідно з якими понад 80% обсягу експортованої агропродукції можуть потрапити під «тиск» мит і квот, аграрії вимушені шукати нові ринки збуту, тобто не виключено, що обсяги валютного виторгу за експорт можуть дещо «просісти»;

внутрішньоекономічні чинники — розвиток виробничих галузей, агросектора, будівництва тощо є компонентами зростання ВВП;

початок бюджетного процесу — курс, який закладається в бюджеті, є прогнозованим, а не фактичним. Однак ринок досить жваво реагує на «цифри», які спонукають покупців бути більш активними (яскравий приклад — жовтень-грудень 2024 року, коли попит інколи на 20−25% перевищував пропозицію, що в купі з інфляцією вимушено рухало курс долара вгору);

обсяг і ритмічність макрофінансової допомоги — наразі Україна потребує близько $38 млрд на рік зовнішньої фіндопомоги, щоб покрити левову частину витрат бюджету.

«Цьогоріч ми зможемо отримати близько $55 млрд. Зрозуміло, що частина з цих коштів перейде на 2026 рік, принаймні на наступний рік вже підтверджено отримання близько $22 млрд. Тому вкрай важливо буде отримати певні гарантії на 2026 рік. Обсяг допомоги має бути щонайменше на рівні 2025 року», — зазначив Мамедов.

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«Окремо варто проговорити про курс євро. За нашими оцінками, у серпні певна турбулентність у співвідношенні вартості долар / євро збережеться», — сказав експерт.

Попри укладення торговельної угоди між США та Європейським Союзом, яка має принципово знизити напругу, дещо вирівняти вартість долара та євро, в самому ЄС вже спостерігається певний спротив укладеним домовленостям.

На думку деяких економістів, вони є суто «проамериканськими» і не враховують інтереси євроспільноти, звернув увагу Мамедов.

«15% мита на товари з ЄС, зобов’язання на придбання американських енергоносіїв на $600 млрд тощо ставлять під сумнів принципи паритетності взаємин. Посилаючись на думку європейських економістів, США є в більш вигідному становищі», — сказав він.

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Мамедов не виключає, що розрив між співвідношенням долара до євро дещо скоротиться: з рекордних 1,3 до 1,15−1,1.

«Тобто цілком можливо, що ми побачимо повернення курсів цих двох валют в „дотрампівський період“. Відповідно, це позначиться на курсі євро в Україні», — зазначив експерт.

Однак у світі є безліч інших чинників, що додаватимуть нервозності на світовому валютному ринку.

Серед них — взаємини США з країнами БРІКС, події на Близькому Сході, війна в Україні, консолідована позиція США та ЄС щодо її завершення, поведінка потужних інвестиційних груп, які навряд чи квапитимуться з поверненням після «втечі» з долара в євро, золото та інші інвестиційні інструменти, щоб зберегти капітали від знецінення.

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«Саме тому ми залишаємо досить широкий спред у 2 грн за €1 (48−50 грн за €1). Однак очевидно, що вирівнювання курсів долара до євро у світі має вплинути на показники українського курсу євровалюти», — вважає Мамедов.

Курс 48−48,5 грн за €1 не варто буде розцінювати як падіння євровалюти, а скоріше — сигнал зростання курсу долара до євро.

Відповідно, в Україні можна буде частково відчути світове зростання курсу долара, однак не варто очікувати стрімких курсових змін американської валюти, резюмував експерт.

ICTV За матеріалами:

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