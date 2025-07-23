Долар може похитнутися: у МВФ назвали ризики для валюти — Finance.ua
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Долар може похитнутися: у МВФ назвали ризики для валюти

Валюта
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Долар може похитнутися: у МВФ назвали ризики для валюти
Долар може похитнутися: у МВФ назвали ризики для валюти
Міжнародна валютна система (МВС) вже понад 80 років базується на домінуванні долара США. Проте зараз система стикається з новими викликами через глобальні геополітичні і технологічні зміни.
Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду. Експерти зазначають — перезавантаження економічних норм може значно вплинути на структуру транскордонних фінансових операцій між країнами.

Що забезпечує стійкість долара

Протягом десятиліть долар залишався головною резервною валютою, незважаючи на такі переломні моменти, як крах Бреттон-Вудської системи в 1973 році, завершення холодної війни в 1991-му чи запуск євро в 1999-му. Його стійкість забезпечували:
  • масштабні мережеві ефекти,
  • роль у міжнародній торгівлі,
  • функція «базової валюти» для стабілізації обмінного курсу,
  • ліквідність та безпека казначейських цінних паперів США.

Що може похитнути стабільність американської валюти

Попри стабільність валютної системи, у МВФ попереджають: низка нещодавніх подій вимагає особливої уваги.
  • Геополітична фрагментація
Політична напруженість дедалі більше впливає на двосторонню торгівлю, інвестиції та капітальні потоки. Це може призвести до формування фрагментованої багатополярної валютної системи — менш стабільної порівняно з інтегрованою моделлю, що може посилити глобальну фінансову волатильність.
Долар може похитнутися: у МВФ назвали ризики для валюти
  • Переоцінка ролі долара
Зростання боргового навантаження США, ескалація торговельної напруги й сумніви щодо «привілейованого статусу» долара змушують частину інвесторів переоцінювати ступінь свого доларового ризику. З початку року долар девальвував на 8% — це найбільше піврічне падіння з 1973 року, хоча й після багаторічного максимуму 2024 року.
Долар може похитнутися: у МВФ назвали ризики для валюти
  • Цифрові валюти
Популярність стейблкоїнів, зокрема тих, що прив’язані до долара, може посилити його вплив, але водночас створює нові ризики для фінансової стабільності.
У звіті МВФ наголошується: хоча серйозні зрушення в міжнародній валютній системі наразі малоймовірні, подальше зростання глобальних дисбалансів може мати значні негативні наслідки для транскордонних фінансових потоків.
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Для уникнення таких сценаріїв країнам рекомендують зміцнювати внутрішні макроекономічні фундаментальні показники, зокрема створювати фіскальний простір та сприяти розвитку надійних політичних рамок.
«Основним ризиком для світової економіки є те, що країни натомість реагуватимуть на зростання дисбалансів подальшим підвищенням торговельних бар’єрів, що призведе до посилення геоекономічної фрагментації. І хоча вплив на глобальні дисбаланси залишатиметься обмеженим, шкода для світової економіки буде довготривалою», — йдеться у звіті.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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