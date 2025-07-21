Долар подорожчає: що прогнозують банкіри, аналітики та населення — Finance.ua

Долар подорожчає: що прогнозують банкіри, аналітики та населення Сьогодні 09:05 — Валюта

Долар подорожчає: що прогнозують банкіри, аналітики та населення

Банкіри, аналітики та населення вірять у те, що протягом найближчих 12 місяців курс долара США в Україні буде зростати.

Про це свідчать дані Нацбанку.

У липні фінансові аналітики переглянули прогноз курсу — тепер вони очікують слабшу гривню на рівні 44,74 грн/долар, що гірше за травневі очікування (44,47 грн/долар).

Девальваційні очікування банківських експертів не змінилися — вже кілька місяців поспіль вони прогнозують курс на рівні 45,29 грн/долар.

Громадяни у червні очікували послаблення гривні: середній прогноз населення погіршився до 43,69 грн/долар (проти 43,10 грн/долар у травні).

Натомість керівники підприємств дали трохи кращий прогноз. У травні вони очікували курс 43,84 грн/долар, що трохи краще за лютий, коли прогноз був 44,23 грн/долар.

Прогнози курсу

Згідно з опитуванням керівників компаній у ІІ кварталі 2025 року, бізнес поступово покращує очікування щодо курсу національної валюти . У середньому респонденти прогнозують курс гривні на рівні 43,84 грн за долар США протягом наступного року, що краще за попередню оцінку (44,23 грн/дол.). Більшість (64,6%) очікує курс у межах 42,01−45,00 грн/дол.

При цьому у Goldman Sachs Group заявляють , що попри нещодавню стабілізацію, долар США знову демонструє ознаки того, що його сприймають не як «тиху гавань», а як актив із підвищеним рівнем ризику.

Статистика також показує, що у першому кварталі 2025 року частка долара США у глобальних валютних резервах, про які країни звітують до Міжнародного валютного фонду, знизилася. Натомість частка євро зросла.

Нагадаємо, згідно з оновленим Індексом Біг-Мака від The Economist, курс української валюти недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар.

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