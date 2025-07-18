Індекс Біг-Мака: який курс має бути за купівельною спроможністю в Україні — Finance.ua

Індекс Біг-Мака: який курс має бути за купівельною спроможністю в Україні Сьогодні 11:01 — Валюта

Індекс Біг-Мака: який курс має бути за купівельною спроможністю в Україні

На 8 місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака піднялася українська гривня.

Про це повідомляє The Economist , за результатами рейтингу за липень 2025 року.

Біг-Мак коштує в Україні 132 гривні, тоді як у США — 6,01 долара. Тобто курс української валюти недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар.

Курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/долар.

на 6 місці з кінця в індексі Біг-Мака. За цей час У січні 2025 року українська гривня перебувалакінця в індексі Біг-Мака. За цей час курс долара впав на 19 копійок, проте Біг-Мак подорожчав в Україні на 12 гривень, а в США на 0,22 долара.

Недооцінені валюти світу

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2025 року є грошові одиниці Єгипту, Індонезії, Індії, Тайваню, В’єтнаму, Філіппін і ПАР (на 50−58%).

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Переоцінені валюти

Є швейцарський франк (на 49,6%), уругвайський песо (на 29,6%), норвезька крона (на 22,1%), шведська крона (21,8%), данська крона (на 16,6%), євро (на 15,2%), британський фунт (13,5%).

Переважно це пов’язано з рекордним падінням долара до світових валют за перше півріччя 2025 року.

мала 4 місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку. У січні 2020 року гривня перебувала на 7 місці. Нагадаємо, 5 років тому , в 2020 році українська гривняз кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку. У січні 2020 року гривня перебувала на 7 місці.

А от в 2023 році г ривня була на сьомому місці з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку. Тоді за даними видання, Біг-Мак коштувава в Україні 105 гривень, тоді як у США 5,58 долара.

Довідка Finance.ua:

Big Mac index був розроблений виданням The Economist в 1986 році.

Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

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