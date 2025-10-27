В Україні вдосконалюють взаємодію між податковою та банками
Державна податкова служба України разом із Національним банком запроваджують новий підхід до формування запитів, які надсилаються банкам у разі порушення підприємствами строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
Про це повідомляється на сайті ДПС.
У ДПС зазначили, що структура оновлених запитів відповідає вимогам щодо збереження банківської таємниці.
«Це забезпечує належний рівень правової визначеності та ефективну комунікацію між контролюючими органами та фінансовими установами», — наголосили в ДПС.
Запобігання незаконному відтоку коштів
Особливу увагу приділено тому, щоб фінансові установи надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити.
Як зазначили у відомствах, спільна ініціатива спрямована на підвищення ефективності валютного нагляду, прозорості операцій і запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України.
Нагадаємо, раніше Національний банк України затвердив порядок нагляду за дотриманням прав споживачів нефінансових платіжних послуг відповідно до закону «Про платіжні послуги», що набуде чинності 1 серпня 2025 року. Так, регулятор оновив положення про нагляд, доповнивши його положеннями щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.
Крім того, Нацбанк уточнив правила щодо фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Мета оновлень — зробити нагляд ефективнішим і зменшити навантаження на фінансові установи під час перевірок.
