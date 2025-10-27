0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні вдосконалюють взаємодію між податковою та банками

Валюта
70
В Україні вдосконалюють взаємодію між податковою та банками
В Україні вдосконалюють взаємодію між податковою та банками
Державна податкова служба України разом із Національним банком запроваджують новий підхід до формування запитів, які надсилаються банкам у разі порушення підприємствами строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
Про це повідомляється на сайті ДПС.
У ДПС зазначили, що структура оновлених запитів відповідає вимогам щодо збереження банківської таємниці.
«Це забезпечує належний рівень правової визначеності та ефективну комунікацію між контролюючими органами та фінансовими установами», — наголосили в ДПС.

Запобігання незаконному відтоку коштів

Особливу увагу приділено тому, щоб фінансові установи надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити.
Як зазначили у відомствах, спільна ініціатива спрямована на підвищення ефективності валютного нагляду, прозорості операцій і запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України.
Нагадаємо, раніше Національний банк України затвердив порядок нагляду за дотриманням прав споживачів нефінансових платіжних послуг відповідно до закону «Про платіжні послуги», що набуде чинності 1 серпня 2025 року. Так, регулятор оновив положення про нагляд, доповнивши його положеннями щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.
Крім того, Нацбанк уточнив правила щодо фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Мета оновлень — зробити нагляд ефективнішим і зменшити навантаження на фінансові установи під час перевірок.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУВалютаПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems