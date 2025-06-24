НБУ уточнив правила фінмоніторингу, валютного контролю та санкційного нагляду — Finance.ua
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НБУ уточнив правила фінмоніторингу, валютного контролю та санкційного нагляду

Валюта
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НБУ уточнив правила фінмоніторингу, валютного контролю та санкційного нагляду
НБУ уточнив правила фінмоніторингу, валютного контролю та санкційного нагляду
Нацбанк уточнив правила щодо фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Про це йдеться на сайті регулятора.
Мета оновлень — зробити нагляд ефективнішим і зменшити навантаження на фінансові установи під час перевірок.
Зміни стосуються таких питань:
  • у яких випадках можна продовжити строки проведення планових та позапланових виїзних перевірок;
  • у які терміни банк або небанківська установа повинні подати НБУ план заходів для усунення порушень, виявлених під час перевірки.
Також зміни передбачають, що довідки про виїзні перевірки та акти за результатами безвиїзного нагляду НБУ надаватиме не лише в паперовому, а й в електронному вигляді.
Нагадаємо, фінансовий моніторинг — це діяльність, спрямована на виявлення незаконно отриманих доходів і запобігання фінансуванню тероризму.
Національний банк встановлює вимоги до банків та небанківських установ щодо протидії відмиванню коштів і контролює, як ці вимоги виконуються.
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Так, наприклад, у березні цього року Нацбанк оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу.
У межах фінансового моніторингу банки та інші фінансові установи перевіряють своїх клієнтів і аналізують їхні фінансові операції. Якщо виявляються підозрілі транзакції, вони повідомляють про це Державну службу фінансового моніторингу та правоохоронні органи.
Нацбанк діє відповідно до міжнародних стандартів FATF у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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