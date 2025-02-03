Фінансовий моніторинг карткових переказів буде постійним процесом, — Гетманцев Сьогодні 13:04

Фінансовий моніторинг карткових переказів буде постійним процесом, — Гетманцев

Фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.

Про це в інтерв’ю Українським Новинам сказав депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Фінансовий моніторинг — не тимчасове явище і не якийсь репресивний захід, аби зловити якогось „покидька“ і припинити його зловживання. Це постійне явище, яке буде супроводжувати нашу фінансову систему як цивілізовану фінансову систему протягом всієї її історії, якщо ми хочемо бути безперечною частиною цивілізованого європейського світу», — розповів він.

Гетманцев назвав своєю метою злам суспільного договору, що толерував ухилення від оподаткування та корупцію.

Одним із етапів такого зламу він назвав запровадження фінансового моніторингу, зокрема карткових переказів.

Він зазначив, що це є нормальною практикою, з якою стикаються всі, хто відкриває рахунки в Європі.

«Це постійна робота з упередження зловживань з безготівковими розрахунками для наркоторговлі та нелегальної торгівлі і аж до тероризму. Нагадаю на хвилинку, що у нас країна у війні. Але подальший розвиток тих чи інших обмежень буде залежати передусім від комерційних банків, які їх запроваджують. Це їх право визначати ці обмеження. І я дуже вдячний банкам за їх відповідальну, державницьку позицію у протидії злу нелегальних платежів», — додав він.

Довідка Finance.ua:

З 1 лютого 2025 року в Україні банки почали встановлювати обмеження на перекази за реквізитами IBAN для клієнтів без документально підтвердженого доходу.

Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць.

Для клієнтів «низького» та «середнього ризику»:

— з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тисяч грн на місяць;

— з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тисяч грн на місяць.

Детальніше про нові ліміти і навіщо вони запроваджуються читайте у статті за посиланням нижче:

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