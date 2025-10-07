0 800 307 555
Кількість SIM-карт в Україні скоротилася, але доходи операторів зросли — НКЕК

Сукупні доходи ринку електронних комунікацій за перше півріччя 2025 року становили 60,9 млрд грн, що на 17,3% більше, ніж роком раніше.
Національна комісія, що регулює сфери електронних комунікацій (НКЕК), представила основні тенденції розвитку галузі за перше півріччя 2025 року.
Усього свої дані надали 3474 постачальники з 4004, що на 14,5% менше, ніж у першому півріччі 2024 року, коли фіксувався найвищий рівень звітності.
Інфографіка: НКЕК
Мобільний зв’язок

  • за перші два квартали 2025 року загальні доходи мобільних операторів становили 38,9 млрд грн проти 31,8 млрд грн у першому півріччі 2024-го (+22,6%);
  • середньомісячний дохід на одного користувача (ARPU) зріс на 135,6 грн (+26,7%);
  • загальна кількість активних SIM-карт зменшилась на 1,6 млн до 47,9 млн (-3,3%).
Кількість карток, з яких здійснювався доступ до інтернету, скоротилася на 400 тис. до 35,4 млн.
Кількість SIM-карт із доступом до 4G продовжила зростати й досягла 30,5 млн (+800 тис.), хоча темпи приросту сповільнилися (у 2024 році показник збільшився на 3,1 млн).
Інфографіка: НКЕК
Фіксований Інтернет

  • доходи від фіксованого інтернету зросли на 3% до 12,1 млрд грн (+3,0%);
  • ARPU — 237,8 грн (+3,5%);
  • кількість точок підключення зменшилася до 8,4 млн (-0,5%).
Інфографіка: НКЕК
Розвиток фіксованого доступу

  • у сільській місцевості нараховується 2,5 млн ліній (+7,1%);
  • фіксований інтернет доступний у 17 тис. населених пунктів, що становить 66% території України (без урахування тимчасово окупованих територій);
  • кількість оптичних ліній перевищила 7,7 млн (91,9%), а частка технології xPON — понад 50%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що мобільні оператори мають покрити міжнародні та національні дороги 4G зв’язком до кінця 2026 року. Наразі у деяких місцях зв’язку немає, зокрема через затримки з оформленням оренди землі. Уряд планує усунути бюрократичні перепони, щоб пришвидшити процес.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems