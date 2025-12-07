0 800 307 555
У банківському секторі скоротилася частка непрацюючих кредитів до 24,5%
Станом на 1 листопада 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 24,5%. Це на 5,8 в. п. менше порівняно з показником на початок року.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Що вплинуло на скорочення непрацюючих кредитів

Визначальним чинником скорочення частки NPL у січні — жовтні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.
Валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 216,4 млрд грн, або на 16,7% до 1,515 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 22,7 млрд грн, або на 5,8%.
Частка NPL фізичних осіб за 10 місяців 2025 року знизилася на 1,9 в. п. до 12,6%, бізнесу — на 7,4 в. п. до 31,6%.
Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 листопада 2025 року становить 19,2% у державних банках та 13,9% - загалом у банківській системі.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems