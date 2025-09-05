0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До кінця 2026 року всі дороги України мають покрити 4G

Технології&Авто
11
До кінця 2026 року всі дороги України мають покрити 4G
До кінця 2026 року всі дороги України мають покрити 4G
Мобільні оператори мають покрити міжнародні та національні дороги 4G зв’язком до кінця 2026 року.
Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічей із найбільшими телеком-операторами України — Kyivstar, lifecell та Vodafone.
Під час обговорень йшлося про розвиток телеком-мереж, збільшення покриття мобільним інтернетом та покращення якості мобільного зв’язку. Попри виклики війни, оператори продовжують:
  • будувати нові вежі та розширювати покриття;
  • залучати інвестиції;
  • підтримувати сталість мереж під час відключень електроенергії та відновлювати їх після обстрілів.
Згідно з ліцензіями, до кінця 2026 року оператори мають забезпечити 4G-покриття всіх міжнародних та національних доріг. Наразі у деяких місцях зв’язку немає, зокрема через затримки з оформленням оренди землі. Уряд планує усунути бюрократичні перепони, щоб пришвидшити процес.
Також оператори прискорять інвестиції у власні мережі, зокрема для покращення покриття на залізниці. Декілька проєктів уже запущено.
Одна з ключових цілей — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року.
Читайте також
Нагадаємо, Кабінет Міністрів визначив, що мобільний зв’язок третього покоління (3G) буде остаточно відключено 31 грудня 2030 року. Згідно з постановою уряду, частоти, що нині використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують переорієнтувати під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G).
Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G. Після старту у Львові цієї осені технологію випробують у Харкові та Бородянці Київської області.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems