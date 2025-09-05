До кінця 2026 року всі дороги України мають покрити 4G
Мобільні оператори мають покрити міжнародні та національні дороги 4G зв’язком до кінця 2026 року.
Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічей із найбільшими телеком-операторами України — Kyivstar, lifecell та Vodafone.
Під час обговорень йшлося про розвиток телеком-мереж, збільшення покриття мобільним інтернетом та покращення якості мобільного зв’язку. Попри виклики війни, оператори продовжують:
- будувати нові вежі та розширювати покриття;
- залучати інвестиції;
- підтримувати сталість мереж під час відключень електроенергії та відновлювати їх після обстрілів.
Згідно з ліцензіями, до кінця 2026 року оператори мають забезпечити 4G-покриття всіх міжнародних та національних доріг. Наразі у деяких місцях зв’язку немає, зокрема через затримки з оформленням оренди землі. Уряд планує усунути бюрократичні перепони, щоб пришвидшити процес.
Також оператори прискорять інвестиції у власні мережі, зокрема для покращення покриття на залізниці. Декілька проєктів уже запущено.
Одна з ключових цілей — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів визначив, що мобільний зв’язок третього покоління (3G) буде остаточно відключено 31 грудня 2030 року. Згідно з постановою уряду, частоти, що нині використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують переорієнтувати під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G).
Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G. Після старту у Львові цієї осені технологію випробують у Харкові та Бородянці Київської області.
