До кінця 2026 року всі дороги України мають покрити 4G Сьогодні 18:30 — Технології&Авто

До кінця 2026 року всі дороги України мають покрити 4G

Мобільні оператори мають покрити міжнародні та національні дороги 4G зв’язком до кінця 2026 року.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічей із найбільшими телеком-операторами України — Kyivstar, lifecell та Vodafone.

Під час обговорень йшлося про розвиток телеком-мереж, збільшення покриття мобільним інтернетом та покращення якості мобільного зв’язку. Попри виклики війни, оператори продовжують:

будувати нові вежі та розширювати покриття;

залучати інвестиції;

підтримувати сталість мереж під час відключень електроенергії та відновлювати їх після обстрілів.

Згідно з ліцензіями, до кінця 2026 року оператори мають забезпечити 4G-покриття всіх міжнародних та національних доріг. Наразі у деяких місцях зв’язку немає, зокрема через затримки з оформленням оренди землі. Уряд планує усунути бюрократичні перепони, щоб пришвидшити процес.

Також оператори прискорять інвестиції у власні мережі, зокрема для покращення покриття на залізниці. Декілька проєктів уже запущено.

Одна з ключових цілей — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року.

Читайте також Українські мобільні оператори розпочинають вимкнення 3G-мереж: як перейти на 4G

Нагадаємо, Кабінет Міністрів визначив , що мобільний зв’язок третього покоління (3G) буде остаточно відключено 31 грудня 2030 року. Згідно з постановою уряду, частоти, що нині використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують переорієнтувати під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G).

Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G. Після старту у Львові цієї осені технологію випробують у Харкові та Бородянці Київської області.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.