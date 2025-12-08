Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторі авторинку (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторі авторинку (інфографіка)

У листопаді український автопарк поповнили близько 8,3 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.

Про це пише Укравтопром.

У порівнянні з листопадом 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 84%, а у корпоративному на 17%.

Нещодавно писали , що ЄС планує заборонити продаж нових транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року. Але водії не поспішають переходити на електромобілі. І хоча уряди багатьох країн запроваджують різні фінансові стимули для заохочення переходу на «електрички», продажі різко падають, щойно бонуси припиняють діяти.

На питання про переважний вид пального:

43,8% респондентів опитування carVertical відповіли, що обирають бензин,

38,9% — дизель,

10,4% — гібрид,

5,6% — електрику.

Це доводить, що покупці віддають перевагу автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння та не готові до альтернатив.

