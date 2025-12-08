Хто може паркуватися на прибудинковій території — пояснення адвоката Сьогодні 19:27 — Технології&Авто

Не всі розуміють, за що платять, коли бачать у платіжці пункт «обслуговування прибудинкової території», до прикладу, в Києві чи в інших населених пунктах України.

Адвокатка Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова пояснила УНІАН, які послуги входять до обслуговування прибудинкової території, розкрила ще деякі важливі деталі щодо комунальних послуг, а також вказала на те, що можна і що заборонено робити біля багатоквартирних будинків.

Що входить до обслуговування прибудинкової території?

В Україні є «Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій», якими передбачено низку послуг з обслуговування прибудинкової території. Зокрема, до обслуговування такої території входить прибирання, а також різні види ремонтних робіт, до прикладу:

Ямкові ремонти доріг і тротуарів.

Ремонти огороджень та лавочок, приладдя, розташованого на дитячих майданчиках.

Також до обслуговування прибудинкової території входить фарбування лавок та огорож і посипання піском тротуарів та доріг під час ожеледиці.

Що входить до прибирання прибудинкової території?

На прибудинковій території мають прибирати тротуари та дорогу. Прибираються також зони для відпочинку, дитячі майданчики та території із зеленими насадженнями. Те, що неможливо прибрати спеціальною технікою, має прибиратися руками.

Розмір прибудинкової території залежить, зокрема, від генерального плану конкретного населеного пункту та землевпорядної документації (у ній прописано, який загальний розмір ділянки та яка площа будинку). У кожному окремому випадку прибудинкова територія розраховується індивідуально.

Навіть у Києві площа прибудинкової території однакових будинків може відрізнятися. Мінімальні та максимальні розміри такої території на законодавчому рівні не встановлені.

Хто має право паркуватися на прибудинковій території?

Пріоритетне право на паркування на прибудинковій території мають її співвласники та їхні гості. Але, якщо територія не закрита, то там припаркуватися може будь-хто, і покарання за це не передбачено законодавством. Однак особу можуть покарати, якщо вона порушила правила дорожнього руху — неправильно припаркувалася, і її машина заважає руху інших транспортних засобів.

Щоб вберегти для себе паркомісця, співвласники багатоквартирного будинку можуть провести загальні збори та ухвалити рішення про огородження своєї прибудинкової території та установлення шлагбауму. Таким чином на прибудинкову територію не зможуть потрапити сторонні особи.

