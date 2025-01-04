Українські мобільні оператори розпочинають вимкнення 3G-мереж: як перейти на 4G — Finance.ua
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Українські мобільні оператори розпочинають вимкнення 3G-мереж: як перейти на 4G

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Українські мобільні оператори розпочинають вимкнення 3G-мереж: як перейти на 4G
Українські мобільні оператори розпочинають вимкнення 3G-мереж: як перейти на 4G
Українські мобільні оператори почнуть поступово вимикати свої 3G-мережі вже цього року, щоб звільнити частоти для 4G і забезпечити швидший та якісніший мобільний інтернет.
Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
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У НКЕК запевнили, що мобільні оператори забезпечать клієнтів повною інформацією про зміни та вигідні умови для переходу з 3G на 4G.
Абоненти отримуватимуть попередження про вимкнення 3G у їхньому регіоні.

Що варто робити

Якщо ваш телефон підтримує 4G, вам не потрібно нічого змінювати. Але якщо пристрій не підтримує 4G/LTE, можливо, знадобиться придбати сучаснішу модель.
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Це дозволить вам залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень.
У НКЕК запевнили, що відключення 3G не вплине на здійснення дзвінків, надсилання SMS чи використання інших базових послуг.
Водночас, для доступу до швидкісного інтернету рекомендується перейти на 4G заздалегідь, щоб уникнути можливих незручностей.

Як увімкнути 4G на своєму смартфоні

Власникам телефонів на операційній системі Android:
  • відкрийте «Налаштування»;
  • перейдіть до «З'єднання» або «Мережі»;
  • виберіть «Мобільні мережі»;
  • увімкніть режим 4G або LTE.
Для смартфонів на iOS:
  • зайдіть у «Налаштування»;
  • відкрийте «Стільникові дані»;
  • активуйте «Стільникові дані», і пристрій автоматично підключиться до 4G.
Нагадаємо, мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.
За матеріалами:
Finance.ua
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