Мобільні оператори купили додаткові частоти — Finance.ua
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Мобільні оператори купили додаткові частоти

Фондовий ринок
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Мобільні оператори купили додаткові частоти
Мобільні оператори купили додаткові частоти
Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.
Про це стало відомо з торгів «з голосу» Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
Перший лот виграв Vodafone в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 1945−1950/2135−2140 МГц за стартовою ціню у 458,3 млн грн.
Другий лот виграв lifecell з ціною 463 млн гривень в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 1935−1940/2125−2130 МГц при стартових 458,3 млн грн.
Третій лот виграв Київстар з ціною 448,5 млн грн в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 1940−1945/2130−2135 МГц при стартових 439,9 млн гривень.
Четвертий лот виграв Київстар з ціною 994,8 млн грн в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 2355−2395 МГц при стартових 984,8 млн гривень.
П’ятий лот виграв Vodafone в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 2575−2610 МГц за стартовою ціною 530 млн грн.
Термін дії ліцензій становить 15 років.
У підсумку, держава отримає за ці ліцензії 2,89 млрд грн.
Однак поки мова йде лише про виграш лотів. Оператори стануть власниками ліцензій лише після того, як перерахують кошти до казначейства. Для цього у них є один місяць.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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